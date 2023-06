Les casernes de pompiers volontaires de Beaver Lake et de Skead sont ainsi sauvées, au moins pour le moment.

La Ville donne un sursis de 12 mois aux deux casernes pour réunir la quinzaine de pompiers bénévoles requis.

Les résidents qui se sont battus pour cette cause dans les deux communautés disent qu’ils vont tout faire pour trouver le nombre requis de pompiers volontaires.

Le recrutement et la formation des pompiers sont des défis pour plusieurs communautés. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

La communauté de Skead est sur la bonne voie, avec des candidats prêts à poursuivre la formation sous peu.

Une quinzaine d'individus ou plus vont continuer la formation. Ils commencent dans quelques semaines afin qu'on ait les tests nécessaires pour voir s'ils peuvent travailler physiquement comme pompiers , a affirmé la coprésidente du comité sauver la caserne de pompiers à Skead, Nicole Everest.

On est très, très heureux. On remercie le conseil du Grand Sudbury et la conseillère Natalie Labbée. Sans leur aide, on n'aurait pas la caserne pour continuer à offrir les services à la communauté de Skead , s'est réjouie Mme Everest au lendemain de la décision du conseil municipal.

Des casernes qui avaient été jugées trop coûteuses

La caserne de Skead est fermée depuis qu'un véhicule a endommagé son bâtiment au début de 2022.

Le conseil municipal a approuvé mardi soir du financement pour la remettre en état.

Le plan de la Ville prévoyait qu'elle serait regroupée avec les casernes de Falconbridge et de Garson dans un nouvel emplacement à Garson.

Du côté de Beaver Lake, le plan était de desservir le secteur depuis la caserne de Whitefish, qui est également une zone mal desservie, selon Brenda Salo, membre du comité des services d'incendie de Beaver Lake.

« Cette caserne compte en effet sept membres de moins que le nombre requis pour un service de pompiers volontaires complet. » — Une citation de Brenda Salo, membre du comité des services d'incendie de Beaver Lake

Cela veut dire que nous étions soutenus par Whitefish, qui est lui-même incapable de s'occuper de ses propres incendies , ironise Mme Salo.

La lutte continue

La nouvelle est bien accueillie à Beaver Lake, mais les résidents voient une sorte de menace dans la décision.

Nous ne savons pas exactement comment cela va se passer étant donné que nous n'avons pas le droit de faire du porte-à-porte pour recruter des pompiers, ce qui est en fait le travail des pompiers professionnels. Nous avons [encore] un combat à mener , a déclaré Brenda Salo.

Celle-ci souligne que la tâche est difficile, mais qu’ils ne vont pas abandonner.

« Nous sommes une communauté forte et unie et nous allons faire de notre mieux pour recruter des pompiers volontaires et faire fonctionner ce service ici, à Beaver Lake. » — Une citation de Brenda Salo, membre du comité des services d'incendie de Beaver Lake

Elle regrette qu’ils ne se soient pas préparés plus tôt à la recherche de pompiers volontaires.

Depuis six ans, aucun pompier professionnel ne s'est présenté à notre porte pour parler du volontariat , déplore-t-elle.

Elle se rappelle qu’ il y a des années, nos pompiers locaux pouvaient mettre leur uniforme et faire du porte-à-porte pour parler à leurs voisins, à leurs amis, à leurs collègues. Ils pouvaient s'asseoir avec eux, prendre un café et leur parler de l'adhésion au service des pompiers volontaires.

Selon elle, un contrat syndical les empêche de le faire en ce moment.

Bien que son âge soit avancé, Brenda Salo reste déterminée à trouver des pompiers volontaires pour que la caserne de Beaver Lake continue d’offrir ses services de protection contre les incendies à l'échelle locale.

J'ai 78 ans et je m'apprête à faire du porte-à-porte pour pleurer sur les épaules des gens afin qu'ils deviennent pompiers volontaires , dit-elle.

Des conséquences commençaient à se manifester

La décision de la Ville de fermer certaines casernes a suscité des inquiétudes, notamment quant à l’impact négatif sur l'assurance habitation.

Notre assurance a doublé parce que le service du système Fire Underwater nous a jugés sur la base de renseignements qui ont changé au cours des six derniers mois et dont personne n'a été informé , a indiqué Brenda Salo.

Le problème se faisait aussi sentir à Skead.

Quand les gens ont appelé leur compagnie d'assurance ou leur courtier, on leur aurait dit que, si la caserne était fermée de façon permanente, ça impliquerait une grosse augmentation des taux d'assurance , a affirmé Nicole Everest.

Les résidents risquaient de perdre énormément, selon Mme Everest.

« Si on n’a pas la caserne, ça va prendre beaucoup plus de temps aux pompiers pour venir de Garson. Ça prend de 30 à 40 minutes pour se rendre ici, à Skead. Si ta maison est en feu, eh bien, tu vas la perdre. » — Une citation de Nicole Everest, coprésidente du comité « sauver la caserne de pompiers » à Skead

Avec les informations de Bienvenu Senga