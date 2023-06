Des équipes mobiles pour remplacer des points de service de CLSC dans 11 municipalités

D’ici là, le nouveau service sera en phase test dans trois municipalités au Lac-Saint-Jean.

Les équipes se déplaceront selon les besoins. Les petites municipalités pourront avoir accès à des services de base un jour par semaine ou par deux semaines.

Nos équipes mobiles vont se déplacer pour offrir certains services, vaccination et prélèvement. La balise principale qu'on s'est donnée, c'est que les gens ne soient pas à plus de 20 minutes soit d'un site fixe d'un de nos établissements ou d'un endroit où la mobilité pourrait se déployer , a expliqué Josée Roy-Gagnon, directrice des services de vaccination au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Aussi une question de main-d'œuvre

Le CIUSSS estime que cette nouvelle façon de faire serait plus efficace que les points de service qui étaient en place avant la pandémie.

Il y a une question d'enjeu de main-d'œuvre et aussi la capacité que nos équipes ont d'aller soutenir d'autres services. Ça nous permet de libérer des heures infirmières pour donner d'autres services à la population dans les CLSC , a poursuivi Josée Roy-Gagnon.

Le maire de Saint-Fulgence, Serge Lemyre Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Il reste toutefois plusieurs points à attacher avant de lancer le projet et d'informer l'ensemble des municipalités. Certaines, dont la population est vieillissante, attendent le retour de ce service avec intérêt.

Nous, la semaine dernière, on a reçu une lettre du CIUSSS comme quoi notre point de services, ils ne renouvelaient pas le bail. Aujourd'hui, vous m'apprenez que des unités de services vont probablement se substituer. Je suis content, mais j'aurais aimé ça qu'ils nous donnent une explication sommaire , a dit Serge Lemyre, maire de Saint-Fulgence, en entrevue à Radio-Canada.

Une bonne nouvelle pour des maires

Le CIUSSS indique que les emplacements physiques des nouveaux points de service pourraient différer des anciens pour améliorer leur positionnement géographique. Quoi qu'il en soit, pour les maires de municipalités éloignées, il s'agit d'une bonne nouvelle.

Les personnes âgées nous le disaient. On leur répondait qu'on allait essayer de les accompagner. Mais se trouver un accompagnateur, il faut que tu le payes. C'est tout le temps lourd quand on est rendu à 75, 80, 90 et même à 60 ans dans certains cas. Ça devient difficile des fois d'aller passer des examens , a exprimé de son côté Ghislain Laprise, maire de La Doré.

Le maire de La Doré, Ghislain Laprise Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Pour ce qui est des CLSC de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Normandin, L'Ascension-de-notre-Seigneur et Saint-Félicien, ils ont retrouvé leur équipe et sont opérationnels. À terme, il sera possible de prendre des rendez-vous de prélèvements et de vaccination dans ces nouveaux points de service via le site Internet Clic-Santé.

D'après un reportage de Maxime Hébert-Lévesque et avec les informations de Julien B. Gauthier