Des entreprises font une place aux jeunes déficients intellectuels

De jeunes adultes qui vivent avec une déficience intellectuelle pouvant aller de modérée à lourde ont partagé leur temps entre les bureaux de Loto-Québec, le Casino de Montréal et l’école pour favoriser leur intégration au marché du travail. Ce programme sur mesure s’est étalé sur cinq ans, à raison de deux jours en entreprise et de trois jours en classe spécialisée chaque semaine.

Ces jeunes, qui approchent maintenant de la trentaine, viennent de célébrer la fin d’un parcours unique avec un bal de finissants.

Maintenant que son stage est terminé, Olivier Sauriol sera au Casino de Montréal à plein temps. Entouré de sa famille, il avait l’esprit à la fête lors de la soirée consacrée aux finissants. Photo : Radio-Canada

Ce programme particulier est la réponse de Vânia Aguiar, présidente de la Fondation Les Petits Rois, à la rupture des services scolaires et sociaux que subissent les parents dont les enfants ont une déficience plus lourde.

Ces jeunes adultes, qui ont besoin de plus d’encadrement pour être fonctionnels, restent souvent sur les listes d’attente et, donc, à la maison. Cela aurait été le cas d’Henri-Louis, le fils de Mme Aguiar, sans ce projet.

« Tout l'effort qu'on a mis depuis qu'ils sont tout petits jusqu'à 21 ans, à le stimuler, à le garder alerte et à garder son cerveau occupé... À 21 ans, plus rien. À la maison. » — Une citation de Vania Aguiar, présidente de la Fondation Les Petits Rois

C’est à ce moment-là qu'elle a décidé de créer des stages et des ateliers adaptés en entreprise.

Je me suis dit : on va créer un projet novateur qui va permettre de retirer des listes d'attente cette clientèle qui a une déficience plus prononcée mais qui est tout à fait capable de livrer la marchandise quand on lui donne un petit coup de main de plus. Et ce coup de pouce, c’est un plateau de travail adapté à leurs besoins , explique Vânia Aguiar.

Sous le regard d’une éducatrice et d’une accompagnatrice, les stagiaires récupèrent les anneaux des cartes privilège des clients du Casino de Montréal. Photo : Radio-Canada

Afin qu’ils puissent réussir des tâches répétitives mais utiles, les jeunes sont assistés par une éducatrice du CIUSSS et par des accompagnateurs qui proviennent du Centre Champagnat, une école spécialisée du Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM). Cette école accueille les jeunes les jours où il n’y a pas de stage.

Dans sa classe, l’enseignant Richard Faust prépare les stagiaires en développant leur concentration et leur dextérité. Mon rôle, c'est aussi au niveau des attitudes, des comportements, des règles sociales, quand ils vont être dans leur milieu. Alors, j'ai travaillé tout ça avec eux, surtout au début. Maintenant, ils sont sur leur erre d'aller, ils sont vraiment formidables , déclare l’enseignant, admiratif.

Après Loto-Québec et le Casino de Montréal, d’autres entreprises ont ouvert leur porte, de sorte que de nouveaux groupes ont commencé ce programme. Des stages ont lieu notamment aux Grands Ballets canadiens, au Cirque du Soleil, chez L’Oréal Canada, au Parc olympique et, plus récemment, à Urgences-santé. Dans l’atelier adapté, les stagiaires préparent les paquets de pansements qui se trouvent dans les trousses des ambulances.

Mario est au travail à Loto-Québec. Photo : Radio-Canada

La responsable des communications avec la communauté chez Loto-Québec, Manon Gravel, constate que les employés reconnaissent les petits rois et ont maintenant le réflexe de penser à eux pour la réalisation de certains projets ou tâches.

Notre objectif, c’est de leur confier des tâches qu'ils vont être capables d'accomplir et qui vont leur permettre de travailler leur motricité, leur autonomie, de se réaliser aussi. […] Il faut voir l'inclusion pas seulement comme de donner une fonction à quelqu'un. C'est accueillir, point dit Mme Gravel.

Le programme est tellement apprécié qu’un troisième atelier adapté accueillera des stagiaires. Les deux premiers groupes de stagiaires, accueillis il y a cinq ans, seront à plein temps au Casino et à Loto-Québec dès l’automne. Ils recevront un salaire symbolique, la Fondation Les Petits Rois assurera la présence d'accompagnateurs et le réseau des services sociaux fournira un éducateur.

Tout cela faisait la fierté des finissants et de leurs parents rencontrés au bal. C’est une étape importante, et là, on le sent adulte. Il va travailler à plein temps au Casino. Je disais à Olivier qu’on allait danser ce soir et fêter dit Renée Massicotte, la mère d’Olivier Sauriol.

«Nous sommes soulagés et Hugo est fier de lui. Il a été entouré d’une super équipe et, madame Vânia, je ne la remercierai jamais assez», dit Nathalie Boire, la mère d’Hugo. Photo : Radio-Canada

Le fils de Vânia Aguiar, Henri-Louis, est du premier groupe de finissants. Les parents étaient fiers d’accompagner leur petit roi au bal. Plusieurs parents ont évoqué le besoin pour leurs enfants de se réaliser, de participer à leur façon à la société et, surtout, de ne pas perdre leurs acquis en restant confinés à la maison.

Québec doit continuer à investir dans ce genre de projets parce que ces jeunes ont le droit de participer, de pouvoir vivre et d’accomplir des choses , conclut Mme Aguiar.

Pour qu’il y ait d’autres finissants, Vânia Aguiar s’est donné pour objectif de convaincre une ou deux nouvelles entreprises chaque année. Elle sait aussi que la participation des réseaux de l’éducation et des services sociaux est essentielle pour répondre aux besoins d’encadrement des stagiaires.

Permettre aux adultes avec une déficience intellectuelle de mieux intégrer le marché du travail et favoriser leur développement. C'est la mission que s'est donnée la Fondation des Petits rois. Une initiative qui comble un vide, parce qu'il est difficile d'obtenir des services après 21 ans. Avec ce modèle unique, les intervenants en santé, en éducation et les entreprises sont mises à contribution. Un reportage de Anne-Louise Despatie.