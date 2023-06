Marchés Ottawa, un organisme chargé de l’exploitation des marchés publics dans la capitale nationale, a dépensé 280 000 $, de mai 2022 à mai 2023, pour des services de sécurité privés au marché By. Une situation qui n'est pas viable à long terme, selon le directeur général de l'organisme, Zachary Dayler.

L’organisme à but non lucratif qui relève de la Ville a présenté ses états financiers mercredi matin, en marge du conseil municipal d’Ottawa.

Les frais de sécurité découlant du privé sont parmi les principales dépenses de Marchés d’Ottawa, alors que l’organisme dispose de revenus annuels de 2 370 000 $ pour administrer le marché By, en plus du marché Parkdale.

Les demandes dans le secteur [du marché By] augmentent à tel point que nous ne pouvons pas continuer à développer notre programme. Nous sommes en quelque sorte au maximum de ce que nous pouvons faire en tant qu'organisation à but non lucratif , indique M. Dayler.

Zachary Dayler est le directeur général de Marchés d’Ottawa. Photo : Radio-Canada

Deux agents de sécurité sont postés chaque jour à l’extérieur et à l’intérieur des édifices patrimoniaux du marché By. Ils sont présents durant les heures d’ouverture.

M. Dayler explique que le montant de 280 000 $ sert à payer non seulement les salaires des agents, mais aussi les frais d’assurances et d’équipement.

Selon lui, la présence des agents sert principalement à assurer le confort des clients et des commerçants.

Nous avons affaire principalement à des vols dans les magasins et à des problèmes de harcèlement , précise-t-il.

À la recherche de solutions

Marchés d’Ottawa envisage d’autres pistes de solutions pour réduire les dépenses de sécurité.

Qu'il s'agisse d'un programme de surveillance ou de meilleures relations avec la police d'Ottawa, nous cherchons à voir comment nous pouvons augmenter le nombre de paires d’yeux dans la rue , renchérit M. Dayler.

Il précise toutefois que le Service de police d’Ottawa (SPO) n’a pas l’intention de remplacer les agents de sécurité privés, même si Marchés d’Ottawa est un organisme qui relève de la Ville.

M. Dayler croit également que l’ouverture d’un centre des opérations au marché By, où se trouveraient des policiers, mais aussi des employés municipaux et des intervenants sociaux, pourrait être une avenue pour assurer la sécurité dans le secteur.

Stéphanie Plante siégera bientôt au conseil d'administration de l’Autorité de district du marché By, qui remplacera Marchés d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

De son côté, la conseillère du quartier Rideau-Vanier, Stéphanie Plante, a réitéré que les événements de la fin de semaine dernière, où un homme menaçant armé d’un couteau a été abattu par les policiers, rappellent la nécessité d'un centre des opérations.

Mme Plante souhaiterait que la Ville accélère l'ouverture d'un tel centre. Pour le moment, aucun échéancier n’a encore été annoncé.

Je suis en discussion avec le maire pour ce [projet-pilote] et j’attends de voir quel bâtiment ils vont choisir , ajoute-t-elle.

Pour sa part, le maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe, affirme que le dossier avance.

J’espère que nous aurons un plan complet dans un avenir proche , ajoute-t-il.

Rideau-Vanier, où se trouve le marché By, arrive au deuxième rang des quartiers ayant le taux de criminalité le plus élevé, après Somerset. En 2022, près de 7000 crimes ont été rapportés dans ce quartier. C'est une hausse de 23 % par rapport à l’année précédente.

Avec les informations de Frédéric Pépin