Une quinzaine de pourvoyeurs de la Haute-Mauricie comptent forcer le passage des barrages routiers mis en place sur les chemins forestiers menant au réservoir Gouin, jeudi, si le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ne revient pas sur sa décision d'interdire l'accès à la forêt. Ils sont exaspérés devant les pertes de revenus liées à cette mesure qui vise à faire face aux feux de forêt.

L’arrêt de l’activité touristique représente de lourdes pertes pour les pourvoiries de la région. Le mois de juin représente pour eux 70 % de leurs revenus. Pour certains, cela représente jusqu’à présent des pertes allant jusqu’à 200 000 $.

Pour les pourvoyeurs du secteur, la situation est déplorable. Ils mentionnent que de grandes quantités de pluie sont tombées dans les trois derniers jours, qu’aucun feu n’est à proximité et que plusieurs chemins donnent accès à leurs installations.

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) explique qu’il est difficile de dresser un portrait clair de la situation actuelle des feux de forêt dans le secteur. Photo : Radio-Canada

« Il y a 50 % des clients de la grosse fin de semaine qui rentrent demain pour tous les pourvoyeurs et 50 % qui vont rentrer vendredi. Ce n’est plus le temps d’ouvrir samedi ou dimanche. C’est fini, la fin de semaine est manquée, les gens ne vont pas monter pour une journée. Il faut qu’il se passe quelque chose, ça doit ouvrir sinon ça ne va pas aller. » — Une citation de Dominic Veilleux, copropriétaire de la pourvoirie Chalets Gouin

Une analyse de la situation est en cours au ministère des Ressources naturelles et des Forêts afin de voir si l’interdiction d’accès en forêt peut être levée. Cette évaluation se fait quotidiennement et se base notamment sur les précipitations reçues, mais aussi d’autres facteurs tels que les conditions d’assèchement actuelles et à venir ainsi que sur le comportement des feux , indique-t-on par courriel.

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) explique qu’il est difficile de dresser un portrait clair de la situation actuelle dans le secteur. Elle ajoute que les feux peuvent être en dormance et qu’il faut demeurer prudent. Des opérations sont d’ailleurs toujours en cours sur le terrain où sont déployées ses équipes.

Il faut tenir en compte que les feux ont été affectés par les quantités de pluie qui sont tombées, mais l’état de ces feux-là et l’état des émissions de fumée, ce n’est pas évident à prévoir tant que le ciel ne se sera pas dégagé , ajoute le météorologue d’Environnement Canada Simon Legault.

Selon l'organisme fédéral, le secteur du réservoir Gouin aurait reçu entre 50 mm et 90 mm de pluie dans les dernières 48 heures.

Avec les informations d'Amélie Desmarais et d'Édouard Dubois