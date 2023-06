Tragédie du Titan : naviguer en zone grise

C’est jeudi que les pièces du Titan ont été remontées à la surface, dans le port de Saint-Jean, à Terre-Neuve-et-Labrador. C’est ce qu’il reste d’un événement tragique, dont la cause ne sera pas connue avant la fin des enquêtes canadiennes et américaines.

Pendant que les recherches avaient lieu, la nouvelle a fait le tour du monde : OceanGate refusait que son submersible soit inspecté et certifié par une entreprise spécialisée.

Cela n’est pas illégal en soi, mais alors que l’entreprise OceanGate prenait Terre-Neuve comme point de départ pour ses expéditions, les autorités canadiennes sont-elles à blâmer?

Est-ce que le Canada aurait pu faire quelque chose? C’est peu probable , répond d’emblée le vice-président du Comité maritime international, John O’Connor.

Le navire Polar Prince remorque le submersible Titan, au large de Saint-Jean de Terre-Neuve, en mai 2023. Photo : CBC / Kenneth Sharpe

Le secteur du transport maritime est pourtant réglementé. Inspections, vérifications, certifications : pour faire monter des passagers à bord, il faut se plier aux règles d’un pays. Mais seulement quand ça se fait dans les eaux d’un pays , nuance l’avocat en droit maritime et associé chez Langlois Avocats.

Lorsque les passagers du Titan ont quitté Terre-Neuve, ils ont d’abord franchi une distance de 400 milles nautiques, soit environ 740 kilomètres, dans un bateau qui transportait aussi le submersible.

Le submersible n’a été mis à l’eau qu’à des centaines de kilomètres de la frontière canadienne, dans les eaux internationales — là où ces règles ne s’appliquent pas, détaille Me O’Connor.

Mais même en haute mer, le véhicule passait entre les mailles du filet.

Malgré son nom, le Titan était trop petit pour être assujetti aux règles sur les navires des conventions internationales.

Des morceaux du submersible Titan au port de Saint-Jean de Terre-Neuve, mercredi. Photo : Reuters / David Hiscock

Long d’environ 6,5 mètres et pesant environ 20 000 livres (9070 kg), le réglementer aurait été la responsabilité d’un pays membre, poursuit Me O’Connor. Au Canada et dans bien des pays, il aurait fallu le faire certifier et inspecter régulièrement.

C’est donc le serpent qui mord sa queue.

« Si le navire n’opère pas dans les eaux canadiennes ou américaines, il n’est pas techniquement obligé d’être certifié. Il tombe dans une craque. » — Une citation de John O’Connor, avocat en droit maritime et associé chez Langlois Avocats

Et les inspections?

En raison de l’enquête en cours, Transport Canada et le Bureau de la sécurité des transports du Canada ( BST ) n’ont pas répondu aux questions de Radio-Canada à savoir si le Titan avait été inspecté.

C’est peu probable que cela ait été fait, estime la professeure de droit maritime à l’Université d’Ottawa, Marel Katsivela. Habituellement, dans les eaux canadiennes [...] il y a une inspection lorsqu’il y a un motif raisonnable que quelque chose ne va pas , explique-t-elle.

Les enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports du Canada montent le 24 juin à bord du Polar Prince, le navire canadien qui remorquait le Titan, dans le port de Saint-Jean de Terre-Neuve. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

OceanGate a commencé à emmener des touristes voir le Titanic à bord du Titan en 2021, il y a moins de deux ans. Vu que c’est tellement nouveau, on ne savait pas exactement ce qui pourrait ne pas bien aller.

Et encore, pour tester sa navigabilité, encore aurait-il fallu considérer le Titan comme un navire — une autre zone grise, pointe Mme Katsivela.

Des réglementations qui suivent les catastrophes

Selon Marel Katsivela, dans l’histoire du droit maritime, ce sont les catastrophes qui ont fait évoluer les réglementations.

C’est par exemple à cause du naufrage Titanic, qui n’avait pas assez de place dans ses canots pour sauver tous ses passagers, que les navires doivent maintenant avoir un nombre suffisant d’embarcations de sauvetage.

Le submersible Titan avant son implosion. Photo : Reuters / OCEANGATE EXPEDITIONS

La professeure en droit maritime anticipe que le naufrage du Titan aura un effet semblable. Ce que je considère impensable pour la compagnie, c’est de ne pas avoir d’inspection initiale, surtout si des passagers vont aller dans ce navire. C’est quelque chose qu’il fallait absolument avoir.