Après les vagues de chaleur et les canicules, c’est au tour des avertissements de smog et des bulletins spéciaux sur la qualité de l’air de faire les manchettes un peu partout sur la planète. Certains signes ne mentent pas : les yeux qui piquent, le nez qui coule, un mal de gorge ou un mal de tête peuvent être des symptômes associés à l’exposition à la fumée ou au smog.

La fumée des feux est composée de plusieurs gaz et de particules fines, souvent invisibles à l’œil nu, qui peuvent parcourir jusqu'à un millier de kilomètres. Leur taille microscopique leur permet de se frayer un chemin jusque dans vos poumons ou sur vos muqueuses, ce qui explique la toux ou d’autres inconforts physiques. Votre principal objectif est donc de réduire votre exposition à ces particules fines.

Comment réduire l’exposition aux particules fines?

Si vous devez être à l’extérieur, réduisez vos activités. Votre match de tennis ou votre séance d’entraînement habituelle n’auront pas les mêmes bénéfices si vous respirez de l’air vicié.

L’idéal est de rester à l'intérieur et d'y préserver la qualité de l'air en gardant les portes et les fenêtres bien fermées, car les taux de particules sont souvent plus élevés à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Ces recommandations sont aussi pertinentes pour les animaux domestiques.

Air climatisé, échangeurs d’air et purificateurs d’air : une bonne idée?

Quand l’épisode de smog ou de mauvaise qualité de l’air concorde avec des températures chaudes qui perdurent, être confiné à l’intérieur peut vite devenir inconfortable. Vous pouvez utiliser un climatiseur pour rafraîchir la température de votre domicile, à la condition que votre système n’ait pas un apport d’air extérieur. Il faut éviter tout échange d'air de l'extérieur vers l'intérieur.

Certains appareils sont conçus pour apporter de l'air extérieur frais et le filtrer à l'intérieur des demeures, mais ce n’est pas toujours le cas. Le guide d’utilisation de votre appareil vous fournira l’information nécessaire. À noter : il est important de remplacer ou de nettoyer régulièrement les filtres, conformément aux directives du fabricant.

Les échangeurs d’air doivent être éteints ou mis en mode de recirculation de l’air afin d’éviter l’introduction de particules fines à l’intérieur.

Un purificateur d'air muni d'un filtre à haute efficacité pour les particules (HEPA) peut être efficace, mais évitez les purificateurs d'air qui produisent de l'ozone.

Que vous soyez un bricoleur débutant ou une personne particulièrement douée, vous pouvez aussi fabriquer votre propre purificateur d’air en combinant des filtres de fournaise, un ventilateur de sol et du ruban adhésif.

Tous les filtres à air ne sont pas d'une efficacité égale, mais un modèle fait maison peut faire une différence, souligne Jeff Brook, professeur adjoint à l’École de santé publique Dalla Lana de l’Université de Toronto. Des élèves d’une école de Gatineau ont d’ailleurs fait l’exercice en utilisant des filtres MERV 13 en janvier 2022, pendant la pandémie de COVID-19.

Un prototype de filtre à air fabriqué par les élèves de l'école primaire Pierre Elliott Trudeau à Gatineau. Photo : Gracieuseté David McFall

Et les masques?

Les masques en tissu et les masques d’intervention – les masques bleus que bien des Canadiens se sont habitués à porter pendant la pandémie de COVID-19 – ne peuvent pas bien filtrer les particules fines que l’on retrouve dans le smog ou l’air pollué par les feux de forêt. Seuls les masques N95 bien ajustés peuvent s’acquitter de la tâche.

Or, le directeur national de la santé publique du Québec, le Dr Luc Boileau, ne recommande pas un recours généralisé à ce type de masque, puisque si le N95 est bien ajusté , le porteur du masque devra faire un effort pour respirer. Les gens qui souffrent déjà de maladies pulmonaires ne seront donc pas confortables avec un tel masque.

Par contre, pour des employés d’Hydro-Québec, par exemple, qui doivent travailler à l’extérieur sur une longue période dans un secteur enfumé, le port d’un tel masque peut être bénéfique, explique le Dr Boileau.

Rester aux aguets

Il faut écouter son corps, rappelle Dre Chérine Zaïm, médecin-conseil en santé environnementale à la Direction générale de santé publique de Montréal, en entrevue à Tout un matin, sur les ondes d'ICI Première.

Peut-on faire fonctionner le climatiseur lors d'épisodes de smog? ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Tout un matin Peut-on faire fonctionner le climatiseur lors d'épisodes de smog?. Contenu audio de 7 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 7 minutes

Environnement Canada émet des bulletins spéciaux sur la qualité de l’air en se basant sur la Cote air santé (CAS), un indice de qualité de l’air représenté par des chiffres de 1 à plus de 10, obtenu par une formule mathématique qui combine les données sur l’ozone, les particules fines de 2,5 micromètres et le dioxyde d'azote recueillis dans des échantillons.

Quand l’indice se situe entre 1 et 3, le risque pour la santé est faible. Un indice de 4 à 6 démontre un risque modéré, de 7 à 10, élevé et au-dessus de 10, très élevé.

Il est possible de suivre la situation dans votre région en consultant le site du gouvernement du Canada  (Nouvelle fenêtre) ou en téléchargeant l’application MétéoCAN.