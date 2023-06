Mathieu Michaud, recherche activement un logement depuis qu'il a atteint sa majorité en janvier dernier. Chaque jour, je prends au moins une heure pour vérifier si les apparts sont corrects ou non, mais les prix sont toujours élevés. C'est dur, pour vrai. Je stresse pas mal pour le 1er juillet , déplore le jeune homme.

Il n'est pas le seul à s'inquiéter en vue du 1er juillet, ce sont près de 20 ménages qui n'ont toujours pas trouvé de logement à Sherbrooke

« C'est surtout des personnes seules, des gens qui ont eu des parcours particuliers, qui ont eu des imprévus également qui font en sorte qu'ils ont besoin d'aide dans leur relocalisation. » — Une citation de Marie-Claude Bégin, directrice générale, Office municipal d'habitation de Sherbrooke

Mathieu Michaud espère trouver la perle rare d'ici le 1er juillet. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Le renfort est maintenant offert à longueur d'année grâce au nouveau service d'aide à la recherche de logement. Trois personnes épaulent à temps plein les citoyens dans leurs démarches pour trouver un logis.

C'est toujours environ 60 appels qu'on a par semaine pour le service d'aide, raconte la présidente du Parallèle de l’habitation sociale, Joanie Bellerose. C'est une centaine de ménages qui sont activement accompagnés depuis le mois d'avril.

L'an dernier, plus de 200 ménages avaient demandé de l'aide. Près d'une cinquantaine d’entre eux avaient bénéficié de l'hébergement d'urgence. Malgré tout, la demande pour un logement abordable augmente chaque année. Ce sont 1200 ménages qui se trouvent sur la liste d'attente de l'Office municipal d'habitation.

Elle est un peu plus élevée que l'année dernière. On parle d’environ d'une centaine de ménages supplémentaires, mais ça fait déjà quelques années que nos listes d'attentes sont de plus de 1000 ménages , explique Marie-Claude Bégin.

« C'est sûr qu'on va devoir aussi travailler beaucoup en requalification, prendre des parcs locatifs qui existent et voir comment on peut densifier certaines zones. » — Une citation de Joanie Bellerose, présidente du Parallèle de l'habitation sociale

À l'heure actuelle, Mathieu habite dans une maison d'hébergement pour jeunes en difficulté. Il n'attend que le jour où il pourra avoir son propre appartement. Mon premier appartement pour après ça débute dans ma petite vie , lance-t-il

D’après le reportage de Marion Bérubé