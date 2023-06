Paul Desrosiers, défenseur du patrimoine métis manitobain, s’est éteint

Natif de Saint-Malo, dans le sud du Manitoba, d'une mère métisse et d'un père non métis, M. Desrosiers s'est fait remarquer grâce à son engagement au sein de l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba pendant plus de 20 ans.

Il a notamment fait partie du pèlerinage pour le retour de la cloche de Batoche.

Il a aussi su transmettre à son entourage ses passions pour la chasse et la fabrication de tambours.

Il était aussi impliqué au sein du Conseil Elzéar-Goulet et des Chevaliers de Colomb de Saint-Boniface.

Paul Desrosiers a été enseignant pendant plus de 30 ans.

Il disait qu’enseigner aux plus jeunes les traditions métisses fait partie des responsabilités inhérentes à cette culture.

En 2019, il a été récipiendaire d'un prix Riel dans la catégorie patrimoine.

Il a aussi remporté en 2016 le Capot honorifique au Festival du Voyageur, pour lequel il était bénévole responsable de l'Auberge du Violon, un des relais du Festival.