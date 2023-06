Accident à Jonquière : l’une des deux victimes était un acrobate reconnu dans son milieu

L’une des deux victimes de l’accident mortel survenu lundi à Jonquière était Moustapha Soumah, un acrobate, danseur et gymnaste ayant fait partie de l’équipe de Cavalia et de son spectacle Odysseo.

Le Bureau du coroner du Québec a confirmé son identité mercredi. Celle de la deuxième victime n’a pas été dévoilée pour l’instant.

Originaire de la Guinée, l’homme de 30 ans aurait immigré au Canada en 2013. Il a ensuite fait partie de Cavalia pendant une certaine période. En 2017, il était de la distribution du spectacle Odysseo.

Vague de sympathie

De nombreux messages de sympathie rendant hommage à l’artiste ont été publiés sur les réseaux sociaux.

Une campagne de financement de GoFundMe a aussi été lancée par l’un de ses amis, Mohamed Conte, lui aussi un acrobate, afin de rapatrier son corps dans son pays d’origine. Près de 4000 dollars sur 22 000 dollars étaient amassés mercredi après-midi.

Moustapha Soumah pendant l'un de ses numéros d'acrobatie. Photo : Photo tirée de GoFundMe

Il s'est dès lors démarqué par son entrain, son énergie inépuisable et sa personnalité éclatante. Nous sommes tous d'accord qu'il ne passait jamais inaperçu! Artiste multidisciplinaire, des acrobaties au sol aux équilibres sur rouleaux, à la danse, aux percussions, pyramides et plus encore. Sa présence, en soi, était inspirante et nous donnait envie de mordre dans la vie à pleines dents. Se permettre d'être qui l'on est, dans la plus grande expression et acceptation de soi , a expliqué Mohamed Conte sur la page de l’annonce.

Selon la publication qui se trouve sous la campagne GoFundMe, la famille entière de Moustapha Soumah vit en Guinée et sont confrontées à des contraintes budgétaires qui rendraient difficile son rapatriement.

Rappelons que l’accident est survenu lundi vers 14 h 15 sur le boulevard du Royaume à Jonquière, à la hauteur de l’entreprise Les Serres Exotik. Deux véhicules sont entrés en collision, ce qui a forcé la fermeture de la route pendant quelques heures.