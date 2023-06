La boucherie mise en valeur au Village historique de Val-Jalbert

L'un des plus importants sites touristiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean bonifie son offre pour l'été 2023. Le Village historique de Val-Jalbert inaugure un tout nouveau bâtiment, une boucherie, question de s'immerger encore plus dans le début du 20 e siècle.

Cette dernière vient tout juste de s'ajouter aux nombreux bâtiments antiques restaurés du site touristique. Le bâtiment était déjà ouvert l'an dernier, mais l'expérience de la boucherie a été améliorée cette année.

On a des jeux avec un écran tactile. Les jeux ont pour but de sensibiliser les gens à la consommation de viande dans les années 1920. On a aussi des postes d'écoute. Finalement, il y a une nouveauté olfactive qui est une première dans la région. Donc, on a développé tout un parcours olfactif sur la viande, de la viande crue jusqu'au plat préparé , a expliqué Élise Hudon-Thibeault, directrice des collections et du patrimoine.

Le personnage mis en vedette à la boucherie est Léonidas Paradis, qui a été boucher durant plusieurs années. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

L'un des défis de l'équipe de Val-Jalbert a été de trouver le bon angle pour aborder la consommation de viande des habitants d'autrefois.

On ne voulait pas porter de jugement sur la consommation de viande, c'était vraiment de comprendre pourquoi eux ils en mangeaient, ils n'avaient pas tous les suppléments que nous avons aujourd'hui , a-t-elle poursuivi.

Une descendante du boucher, Léonidas Paradis, a même participé à l'élaboration du projet.

C'est intéressant, c'est des anecdotes de Léonidas qu'ils ont ramassé, puis c'est moi qui les raconte. Ça faisait comme drôle de dire que ça s'est passé et je fais partie de ça , c'est enrichissant, a partagé Line Paradis.

Le Village historique de Val-Jalbert a présenté plusieurs nouveautés au cours des dernières années. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Le Village historique de Val-Jalbert a apporté plusieurs nouveautés au fil des dernières années sur le site. C'est important pour la direction de continuer à se renouveler.

C'est de manière concurrentielle, pour garder un produit qui est un produit d'appel dans la région , a exprimé Yan Lapierre, président du conseil d'administration.

On croit que ça peut plaire à la population locale aussi ces nouveautés-là , a enchaîné le directeur général Patrick Savard.

Les maisons d'époque ont été conservées à Val-Jalbert. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Les textes des acteurs ont été réécrits pour la saison 2023. Un tout premier calendrier d'événements sera aussi offert cet été.

D’après un reportage de Béatrice Rooney