Les femmes de Gaspé devront accoucher à Chandler une semaine sur deux cet été

Une première rupture de service aura lieu dès le 29 juin et jusqu'au 6 juillet.

Jolianne Lequin doit accoucher le 25 août, mais elle ne pourra pas forcément le faire près de chez elle, à Gaspé. Le CISSS de la Gaspésie a annoncé ne pas pouvoir offrir le service d’obstétrique à temps complet cet été.

C’est sûr que ça suscite certaines inquiétudes. On envisage la naissance de manière un peu différente , lâche-t-elle, enceinte de 32 semaines.

Dès maintenant et jusqu’à la fin du mois d’août, les femmes devront se rendre à Chandler, soit à 100 km de Gaspé.

Mme Lequin, qui habite à Cap-des-Rosiers, n’exclut pas d’aller résider temporairement à Chandler pendant la découverture à Gaspé. C’est deux heures de route environ et en plein travail ce n’est pas très intéressant d’être dans une voiture , explique-t-elle.

Même si cela implique de laisser leurs deux autres enfants à la maison, elle et son conjoint seraient prêts à dire au revoir temporairement au confort de leur foyer, pour obtenir des services d'obstétrique.

Le CISSS soutient pour sa part que les femmes suivies seront averties et se verront offrir un hébergement.

L’équipe d’obstétrique est composée de douze personnes, mais la moitié est en congé actuellement.

Pour Pier-Luc Bujold, président du syndicat des infirmiers, infirmières et inhalothérapeutes de l’Est-du-Québec, c’est pour éviter l’épuisement du personnel que la décision de fermer le service une semaine sur deux a été prise.

La situation est déplorable, il n’y a aucun de nos membres qui ne veut pas offrir de service, mais force est de constater que c’est impossible , déplore-t-il

Le gouvernement doit mettre des choses en place pour promouvoir l’attraction et la rétention du personnel , renchérit le syndicaliste.

« Il est rare le personnel partout et il est encore plus rare en obstétrique. [...] On fait tout en notre pouvoir pour maintenir les services »