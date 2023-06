Hospitalisée pour une infection bactérienne, Madonna reporte sa tournée mondiale 

Sa santé s'améliore, mais elle demeure soumise à des soins médicaux, a écrit Guy Oseary sur son compte Instagram. On s'attend à un rétablissement complet. Le promotteur Live Nation a confirmé le report de la tournée, citant la publiation de Guy Oesary.

L’icône de la pop, âgée de 64 ans, a annoncé au début de l’année une tournée mondiale pour célébrer le 40e anniversaire de la chanson qui l’a fait connaître, Holiday. La série de concerts devait mettre en valeur le meilleur de son répertoire des 40 dernières années.

La chanteuse devait amorcer sa tournée à Vancouver le 15 juillet, et faire des escales à Toronto les 13 et 15 août et à Montréal les 19 et 20 août.

Plus de détails à venir.