Maintenant enseignante au secondaire, Madison Payette a porté plainte contre son ancien entraîneur, Aso Palani, en 2022.

Ce n’est que le mois dernier que la femme âgée de 26 ans a appris qu'Aso Palani a été suspendu pour trois ans par un comité indépendant de discipline. Il a déjà purgé la moitié de sa suspension.

Madison Payette a fait partie du club de lutte d'Edmonton et a participé à un championnat provincial. Photo : Madison Payette

La décision du comité indique que selon le principe de la prépondérance des probabilités, Aso Palani a agressé sexuellement Madison Payette lorsqu’elle avait 17 ans.

Madison Payette faisait partie du club de lutte d’Edmonton lorsqu’elle a rencontré Aso Palani en 2012. Il travaillait pour ce club trois fois par semaine. Il était aussi un membre de l’équipe nationale de lutte et du club de lutte en Colombie-Britannique.

Attention : cette histoire contient la description d’une agression sexuelle.

Selon la décision du comité de discipline, l’agression sexuelle aurait eu lieu dans une maison lors d'une fête en décembre 2013 à Edmonton. Elle était organisée par un groupe d’athlètes universitaires.

Le groupe a décidé d’aller dans un bar, mais puisque Madison Payette venait d’avoir 17 ans, elle est restée dans la maison avec l’entraîneur Aso Palani. Madison Payette a déclaré au comité de discipline qu'il était inhabituel de voir un entraîneur se joindre à une telle fête.

Aso Palani était un membre de l'équipe nationale de Wrestling Canada Lutte. Il a nié toutes les allégations de Madison Payette devant un comité disciplinaire. Photo : Facebook, Aso Palani

Elle a aussi affirmé au comité qu'Aso Palani lui a donné de l’alcool, l’a emmené dans une chambre, lui a enlevé ses vêtements et l’a forcé à lui faire une fellation. Elle a également affirmé devant le comité que l’agression s’est arrêtée lorsque deux athlètes universitaires sont revenus dans la maison.

Dans la décision, le comité de discipline a écorché Aso Palani avec ce qu’il décrit comme étant des attaques pour malmener la crédibilité sur plusieurs aspects de Madison Payette. Par exemple, la décision explique que l’entraîneur et son avocat ont remis en question la santé mentale de la jeune femme et sa mémoire si elle était en état d’ébriété.

La décision dit aussi qu'Aso Palani a insinué que les filles qui pleurent à la barre des témoins ne sont pas fiables .

Aso Palani nie les allégations

De son côté, Aso Palani a dit au comité de discipline qu’il ne se trouvait pas à la fête et qu’il n’a pas interagi avec Madison Payette cette nuit-là. Il a aussi nié avoir flirté avec elle lorsqu’il était son entraîneur.

Aso Palani, qui nie toutes les allégations et entend faire appel de la décision, n’a pas répondu aux demandes d'entrevues de CBC /Radio-Canada.

La police d’Edmonton confirme qu’elle a reçu une plainte de la part de Madison Payette, mais que le dossier est fermé.

Aso Palani n’a pas été accusé au criminel.

Déposer une plainte… mais à qui?

Madison Payette dit qu’elle a d’abord déposé sa plainte à Wrestling Canada Lutte en janvier 2022 qui n’a pas voulu traiter la plainte même si Aso Palani faisait partie de l’équipe nationale.

Ensuite, Madison Payette s’est tournée vers l’Association de lutte en Alberta, puisque c’est dans cette province qu’elle a pratiqué la lutte.

Après trois mois de va-et-vient, c’est finalement l’organisation en Colombie-Britannique qui a traité la plainte puisque M. Palani était membre du club à Burnaby.

Madison Payette a dû attendre un an et demi pour l’audience. La partie la plus difficile c’était d’attendre , explique l’ancienne athlète.

L’Association de lutte de la Colombie-Britannique n'avait pas de code de conduite ou de politiques liées aux plaintes lorsqu’elle a reçu celle de la jeune femme.

Dans un courriel, l’organisation dit avoir récemment mis à jour ses procédures et a fourni un lien vers sa politique  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) qui date, selon le document, du 1er juin.

La politique comprend une section qui affirme qu’une inconduite sexuelle touchant un mineur mène à bannir de façon permanente l’agresseur.

Cette section s’aligne avec le Code de conduite universel  (Nouvelle fenêtre) pour prévenir et contrer la maltraitance dans le sport.

C’est pourquoi Madison Payette à ce jour ne comprend pas pourquoi Aso Palani pourra retrouver ses fonctions d’entraîneur en 2025.

Ottawa intervient

Le gouvernement fédéral, pour sa part, a accordé 16 millions de dollars l'année dernière pour la création du Bureau du commissaire à l'intégrité dans le sport. Le BCIS est responsable de l'administration du Code de conduite universel et de lancer une enquête en réponse à des plaintes provenant d'athlètes au Canada.

Le gouvernement a indiqué que toute organisation sportive qui reçoit des fonds fédéraux et qui n'a pas signé ce code de conduite d'ici le mois d'avril pourrait perdre l'accès à ces fonds. Wrestling Canada Lutte a signé à temps.

Avec les informations de Rhianna Schmunk et Lori Ward