L’ouragan de catégorie 2, rétrogradé en tempête post-tropicale peu avant de toucher terre en Nouvelle-Écosse tôt le 24 septembre 2022, a causé d’importants dégâts dans les provinces de l’Atlantique.

Une opération méticuleuse de reboisement est en cours pour restaurer la faune et la flore du site géré par Parcs Canada.

Des plantes indigènes en priorité

Les travailleurs s’affairent à planter des érables, des pins, ainsi que des épinettes noires et blanches.

Des espèces indigènes sont plantées au parc national Fundy. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Trozzo

Gaétan Moreau, professeur du département de biologie de l’Université de Moncton spécialisé en écologie terrestre, explique que ce choix n’est pas le fruit du hasard. Ce sont des espèces indigènes, ce qui signifie qu’on les retrouve de façon naturelle dans l’écosystème du Nouveau-Brunswick.

Nos espèces indigènes sont mieux adaptées aux conditions climatiques. Juste au niveau du climat, l'enracinement va être plus favorable, plus en profondeur , explique Gaétan Moreau.

C’est vital pour la biodiversité du parc national Fundy.

Une plante indigène supporte beaucoup d'espèces. Une plante exotique va supporter en comparaison très peu d'espèces, peut venir avec ses propres maladies et même devenir une espèce envahissante , résume le professeur Moreau.

Nos organismes vont dépendre de ces plantes-là. Il faut comprendre que les arbres abritent des centaines d'espèces et des milliers de différents individus. Donc, à chaque arbre qu'on perd, on perd une partie de notre écosystème , ajoute-t-il.

Gaétan Moreau est professeur du département de biologie de l’Université de Moncton. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Les visiteurs pourraient être choqués ou surpris par la quantité d’arbres qui ont été perdus à cause de Fiona au parc Fundy, selon Parcs Canada.

Un mal pour un bien?

Les responsables du parc national écrivent cependant dans un communiqué que ces changements créent une occasion de favoriser la regénération .

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Un arbre qui vient d'être planté au parc national Fundy est entouré par de hauts arbres épargnés par Fiona. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Trozzo

Lorsqu'on a de nouvelles trouées qui apparaissent dans la forêt, c'est un processus naturel et important , explique à ce sujet Gaétan Moreau.

Parce que si notre forêt vieillit, elle devient statique. Puis, il y a plein d'espèces qui vont disparaître, qui ont besoin d'ouverture dans la canopée, qui ont besoin que la lumière se rende jusqu'au sol pour permettre à certaines plantes de se développer , mentionne-t-il.

Réouverture du terrain de camping

Après des mois de nettoyage, le terrain de camping Chignecto, un des secteurs du parc Fundy les plus durement touchés par Fiona, est de nouveau accessible au public.

Gilles et Patty LeBlanc sont des habitués de ce camping. Ils étaient aux premières loges de la tempête l'automne dernier.

On était dehors avec un feu et le ciel était beau , a raconté Gilles LeBlanc. On pensait rester, mais le lendemain matin, y'avait deux gros arbres de 16 pouces, de 30 à 40 mètres de haut, qui étaient tombés sur le coin de notre trailer.

Parcs Canada intervient surtout près des lieux qui ont un impact sur l'expérience des visiteurs.

La nature, c'est des arbres couchés, des arbres morts, c'est des ouvertures, c'est des endroits très fermés. On appelle ça une mosaïque de différents habitats qui permettent à une diversité d'espèces de survivre pour des générations futures , dit le professeur Gaétan Moreau.

C’est un processus à réaliser soigneusement, car il prend du temps. Selon M. Moreau, ça prend une trentaine d'années, une quarantaine d'années en milieu naturel pour qu'une plante reboisée devienne un arbre mature, qui va lui-même à son tour se reproduire.

D’après le reportage de Louis-Philippe Trozzo