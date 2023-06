Les Producteurs de grains du Québec s'inquiètent de ce que le gouvernement Legault se lance dans un exercice d'équilibriste entre protection du territoire agricole et réponse à la crise du logement. En entrevue avec Radio-Canada, leur président lance une mise en garde alors que s'amorce une grande consultation visant à réformer le régime de protection de la zone agricole .

Notre jardin n'est pas grand et on a besoin de chacun de ses morceaux pour assurer une production agricole qui est intéressante , dit Christian Overbeek. Au Québec, les terres agricoles cultivées représentent 2 % du territoire, alors qu'en Ontario, c'est 3,6 %, et que la moyenne canadienne est de 6,9 %.

Lors d'une conférence de presse organisée le 21 juin pour lancer une série de consultations, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne, est apparu aux côtés de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, et de représentants des maires qui subissent la pression de construire des logements et de développer leur territoire.

« C'est quand même inquiétant que, dans la même journée, vous ayez le ministre Lamontagne qui dit que c'est important de protéger la ressource [les terres], puis il y a quelqu'un d'autre, au sein du même gouvernement, qui dit : "Ça serait le fun si on pouvait construire des maisons et toutes sortes de choses". » — Une citation de Christian Overbeek, président des Producteurs de grains du Québec

M. Overbeek dit comprendre les besoins des municipalités, mais en échange, je récupère où, les superficies que je perds en zone périurbaine? [...] Ça va être quoi, le troc? Ça va être quoi, l'échange?

Une fois une zone urbanisée, on ne peut plus revenir en arrière pour faire de l'agriculture, rappelle-t-il.

Le président des Producteurs de grains appelle les autorités à utiliser en priorité les superficies disponibles pour la construction en dehors de la zone agricole. Il y a sûrement des façons de faire pour mieux maximiser les espaces , dit-il en évoquant la densification.

Un lotissement urbain en milieu agricole Photo : Radio-Canada

Parmi les 9500 producteurs de grains du Québec, environ 30 % sont locataires et 70 % sont propriétaires de leurs terres. Christian Overbeek s'inquiète du nombre croissant de spéculateurs qui accaparent le territoire agricole sans être eux-mêmes agriculteurs.

Certains propriétaires non agriculteurs vont jusqu'à laisser la terre en friche, sans la louer, dans l'espoir d'obtenir un dézonage pour la construction de lotissements. C'est « triste » que de belles terres ne soient pas en production, dit M. Overbeek, c'est un « gaspillage », selon lui, d'une ressource qui contribuerait à une meilleure autonomie alimentaire au Québec.

La question de la qualité des terres

Lors de la conférence de presse du 21 juin, le président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), Martin Damphousse, a critiqué la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) qui rejette des demandes de construction de lotissements sur des terres agricoles.

« Des fois, on constate une certaine rigidité de la CPTAQ quand certaines terres agricoles sont rocailleuses où même un pissenlit hésiterait à venir pousser. » — Une citation de Martin Damphousse, président de l'UMQ, le 21 juin

C'est une affirmation qui me déçoit , dit le président des Producteurs de grains. Moi, je n'ai jamais vu ça, une terre si mauvaise que même un pissenlit ne pousse pas, surtout pas au Québec. On n'est quand même pas dans le désert du Sahara.

Il donne l'exemple des canneberges qui peuvent pousser sur un sol pauvre. Chaque terre a sa pédologie [potentiel agricole], le climat, pour convenir à différents types de culture.

Au Canada, la qualité des terres est classée selon une échelle de 1 à 7. Une terre de niveau sept peut être moins recommandée ou moins performante pour du maraîcher, mais peut être très bonne pour la sylviculture, l'exploitation, la serriculture , confirme le président de la Commission de protection du territoire agricole, Stéphane Labrie.

Les meilleures terres disparaissent

La Commission de protection du territoire agricole ne fait pas que permettre la disparition de terres agricoles, elle contribue aussi à en intégrer de nouvelles dans la zone protégée, à tel point qu'au net, le territoire agricole est plus grand qu'il y a 30 ou 40 ans.

Toutefois, la qualité des terres incluses est bien moins bonne que la qualité de celles qui ont été exclues. C'est quoi, la qualité des sols qu'on va me proposer de mettre en culture? , s'inquiète Christian Overbeek.

À l’exception du Saguenay–Lac-Saint-Jean, les régions où l’on retrouve les plus grandes superficies de sols de classes 1, 2 et 3 sont toutes situées au sud du fleuve Saint-Laurent, dans les basses terres du Saint-Laurent, de la Montérégie au Bas-Saint-Laurent.

Les régions présentant les superficies ayant des classes de sols 4 et 5 les plus importantes sont Chaudière-Appalaches, l’Estrie, le Centre-du-Québec et l’Abitibi-Témiscamingue.

Finalement, les sols de classes 6 et 7 se retrouvent surtout en Chaudière-Appalaches, en Estrie et dans le Bas-Saint-Laurent.