La majorité des districts scolaires au N.-B. font barrage à la politique 713

Quatre des sept districts scolaires du Nouveau-Brunswick vont permettre à tous les élèves non binaires et transgenres – peu importe leur âge – d’utiliser leurs prénom et pronom préférés sans consentement parental. Une décision qui va à contresens des changements apportés lors de la révision de la politique 713.

Le conseil d’éducation du District scolaire francophone Nord-Est (DSFNE) a annoncé mercredi qu’il adoptera sa propre politique sur l’orientation sexuelle et l'identité de genre. C'est le quatrième conseil de district à emprunter cette voie.

La nouvelle politique du DSFNE fera en sorte que les élèves transgenres et non binaires seront consultés par le personnel scolaire afin de déterminer quels prénom et pronom ils souhaitent utiliser. Elle s’appliquera à tous les élèves, quel que soit leur âge . Le consentement parental ne sera pas nécessaire.

Le conseil d’éducation affirme que les nouvelles règles, qui entreront en vigueur dans les écoles du DSFNE dès l’automne prochain, sont conformes aux politiques provinciales.

Une politique qui diffère de 713

Le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, a pourtant annoncé le 8 juin des changements à la politique 713 sur l’orientation sexuelle et de genre. Et ces changements vont dans un tout autre sens.

Dès le 1er juillet, les élèves non binaires et transgenres de moins de 16 ans devront obtenir le consentement de leurs parents pour que le personnel de leur école utilise le pronom et le prénom de leur choix.

Une décision qui a été vertement critiquée par de nombreux élus et organisations et qui a provoqué une crise politique à Fredericton.

Les districts ne peuvent pas contrevenir aux politiques, selon le ministre

Bill Hogan a refusé notre demande d’entrevue, mercredi. Son porte-parole, Benoît Lanteigne, nous a toutefois fait parvenir une déclaration par courriel.

Les conseils d’éducation de district n’ont pas l’autorité d’adopter une politique qui contredit les politiques provinciales. Les CED peuvent cependant adopter des politiques qui renforcent une politique provinciale , a-t-il dit.

Bill Hogan, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick, n'a pas répondu à la demande d'entrevue de Radio-Canada Acadie. Photo : Radio-Canada / Jacques Poitras

M. Lanteigne n’a pas précisé si le ministre estime que les nouvelles politiques sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle adoptées – ou en voie de l’être – par quatre conseils d’éducation renforcent ou contredisent la politique 713.

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance examinera toute politique créée par les CED . À ce stade-ci, il n’y a pas de nouveaux éléments d’information à communiquer en lien avec ce sujet , a-t-il ajouté.

Blaine Higgs dit « ne pas être au courant »

En mêlée de presse après une annonce de financement, mercredi à Fredericton, Blaine Higgs a été invité à commenter l’adoption de nouvelles politiques par les quatre conseils d'éducation.

Je n’ai pas vu ça, ce qui est proposé. Je suis sûr qu’au final, avec le ministre de l’Éducation, les parents et les élèves, on va trouver le bon équilibre , a-t-il dit.

Blaine Higgs en mêlée de presse après une annonce de financement, mercredi à Fredericton Photo : Radio-Canada

Le premier ministre va-t-il intervenir pour forcer les districts scolaires à suivre la version révisée de la politique 713? La question lui a été posée lors de cette mêlée de presse.