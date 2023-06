Des explosions secouent Khartoum au premier jour de l’Aïd

Des centaines de personnes ont prié pour la paix mercredi à Khartoum au premier jour de l'Aïd al-Adha, la grande fête musulmane, mais des tirs et des explosions ont secoué de nouveau la capitale soudanaise.

Les deux généraux qui se livrent une guerre depuis mi-avril dans la capitale soudanaise et dans la région du Darfour ont annoncé mardi des trêves unilatérales à l'occasion de l'Aïd, mais, comme les précédentes, elles n'ont pas été respectées.

Dans l'après-midi, des habitants d'Omdourman, dans la banlieue nord de la ville, ont fait état de bombardements aériens et de tirs de batteries antiaériennes , alors que depuis plusieurs jours, les Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo tentent de faire tomber la capitale.

Dans un discours à la nation mardi, à l'occasion de l'Aïd, le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhane, avait appelé tous ceux qui voulaient, parmi lesquels les jeunes, à rejoindre son camp.

Un appel largement rejeté par les civils, las d'un conflit qui a transformé des villes entières en zones de guerre.

Le pays entier n'en peut plus , lâche Kazem Abdel Baki.

Aux côtés de centaines d'autres habitants de Khartoum, il a profité d'une brève accalmie mercredi pour se rendre à la prière matinale qui marque le début des trois jours de l'Aïd.

On prie pour que notre pays soit en paix et en sécurité , a dit à l'Agence France-Presse ( AFP ) Abdel Baki.

« Je suis contre l'appel de Burhane. [Ces] jeunes qui n'ont jamais combattu pourraient faire plus de mal que de bien. » — Une citation de Ahmed al-Fateh, un habitant de Khartoum

La guerre qui oppose les deux camps depuis le 15 avril a déjà fait plus de 2800 morts et a déplacé plus de 2,8 millions de personnes.

À Khartoum, où des millions d'habitants vivent au rythme des coupures d'eau et d'électricité sous une chaleur harassante, l'esprit festif de l'Aïd peine à gagner les familles.

Cloîtrée chez elle avec ses quatre enfants, Mawaheb Omar décrit une fête misérable et sans saveur : on ne peut même pas acheter de mouton .

L'Aïd al-Adha est la plus grande fête du calendrier musulman lors de laquelle les fidèles doivent sacrifier un animal à la mémoire d'Abraham qui, selon la tradition, avait immolé un mouton à la place de son fils Ismaïl.

Au premier jour de l'Aïd al-Adha, des Soudanais ayant fui Khartoum prient à Al-Jazira, une région située au sud de la capitale. Photo : afp via getty images

Violences contre les civils

Depuis plusieurs jours, les FSR , qui ont pris le quartier général de la police et son immense arsenal dans le sud de Khartoum, tentent de déloger l'armée de ses dernières bases dans la capitale.

Durant son adresse à la nation, le général Burhane a qualifié les FSR de menace existentielle pour le Soudan.

Sur Twitter, le chercheur Hamid Khalafallah a jugé son appel très irresponsable , alors que l'armée avait déjà appelé ses réservistes et ses retraités à rejoindre ses rangs et que le gouverneur du Darfour – proche du chef de l'armée – avait aussi enjoint les civils à prendre les armes pour se défendre.

Beaucoup redoutent ainsi que la lutte pour le pouvoir entre les deux généraux fasse plonger le pays dans la guerre civile.

La mission de l' ONU au Soudan a appelé au respect de la trêve , tout en dénonçant l'implication des FSR dans des violences contre les civils, dont des viols et des pillages ou encore dans le ciblage des civils en fonction de leur appartenance ethnique et celle de l'armée dans l'attaque de zones civiles, notamment le bombardement de quartiers résidentiels de Khartoum .

Le chef des paramilitaires a promis mardi des actions rapides et sévères à l'encontre de ses hommes auteurs d'exactions, alors que les FSR assurent avoir commencé à juger certains membres indisciplinés .

C'est au Darfour, région vaste comme la France où vivent un quart des Soudanais, que les violences sont les plus intenses.

D'après des habitants et l' ONU , les civils y sont ciblés et tués par les FSR et des milices arabes alliées pour leur appartenance ethnique, un douloureux rappel de la guerre qui avait déjà ravagé cette région dans les années 2000.

D'après l' ONU , outre les Soudanais déplacés, 645 000 autres ont fui le pays en deux mois et demi, principalement vers l'Égypte et le Tchad voisins.