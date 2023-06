Huit Albertains arrêtés pour l’exploitation sexuelle d'enfants

Huit personnes, dont sept résidents de Calgary et un de Coalhurst, ont été arrêtées lors d'une opération des Équipes policières intégrées de l'Alberta (ALERT) contre l'exploitation sexuelle des enfants par le biais d’Internet.

Les arrestations ont abouti à la saisie de plus de 35 ordinateurs et appareils électroniques contenant près de 1 million de vidéos et de photos d'exploitation sexuelle d'enfants, indique un communiqué d’ ALERT.

Les personnes arrêtées ont été accusées de possession de pornographie juvénile, d'accès à la pornographie juvénile et de mise à disposition de pornographie juvénile.

À ce stade de l’enquête, rien n’indiquerait que les victimes soient originaires de l'Alberta, ou que les infractions auraient été commises dans la province, selon la police.

Ce coup de filet policier fait suite à une enquête de trois mois dans le cadre d’une opération dénommée Ice Storm 5 , précise le communiqué. Celle-ci a surveillé prioritairement des cibles de haut niveau qui partageaient et distribuaient d’importantes collections de matériel d'exploitation sexuelle d'enfants à travers des réseaux de partage de fichiers en pair-à-pair .

L'opération ICE Storm 5 a bénéficié de l'aide des polices de Calgary, de Lethbridge et de Medicine Hat, ainsi que de la collaboration de la Gendarmerie royale du Canada de Canmore et de Coalhurst.