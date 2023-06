Loge m’entraide entend déposer son projet de coopérative d’ici le 22 septembre

L’organisme Loge m’entraide « tient mordicus » à proposer son projet de coopérative d’habitation dans le secteur Kénogami au gouvernement provincial au plus tard le 22 septembre à minuit afin d’entamer le chantier l’été suivant, après avoir également déniché un terrain.

Il est possible de demander une subvention à la Société d’habitation du Québec (SHQ) pour le démarrage d’un projet de logements sociaux depuis la semaine dernière. La Société d’habitation du Québec (SHQ) a lancé un deuxième appel de projets dans le cadre du Programme d’Habitation Abordable Québec (PHAQ).

Les dossiers doivent être soumis au plus tard le 22 septembre et la coordonnatrice de Loge m’entraide compte s’y conformer. On ne peut pas se permettre de manquer le bateau, il faut aller chercher notre part du gâteau , a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Un terrain doit être trouvé d'ici là. À ce sujet, le député provincial de Jonquière, Yannick Gagnon, serait en train de négocier une entente avec Saguenay, après avoir publiquement appuyé l’idée de doter l’arrondissement d’une coopérative, selon l’organisme Loge m’entraide.

« En pleine crise du logement à Saguenay, la naissance de la Coopérative d’habitation La Solidarité est urgente. » — Une citation de Sonia Côté, coordonnatrice de Loge m’entraide, dans un communiqué

Sonia Côté étudie actuellement les critères établis par le nouveau programme de la SHQ , qui diffèrent d’AccèsLogis, son prédécesseur.

La coopérative, qui devrait présenter entre 12 et 20 appartements, sera destinée aux personnes en situation de précarité financière.

Jusqu'à présent, 380 000 dollars ont été récoltés afin d’offrir un toit abordable à des Saguenéens. 780 donateurs à travers une vingtaine d'actions collectives ont contribué à la cagnotte, dont 17 communautés religieuses (101 700 $), 41 politiciens (32 055 $), 122 entreprises et 599 personnes. Fait inusité, le pape François a fourni 9000 $.