La campagne de vaccination pour le zona victime de son succès

La vaccination contre le zona, gratuite pour les 80 ans et plus et les immunosupprimés, connaît une forte popularité au Québec. Tellement que les grossistes travaillent à augmenter le nombre de doses disponible pour répondre à la demande.

Les premiers vaccins ont été reçus en avril pour une distribution à partir du mois de mai, précise Hugues Mousseau, directeur général de l'Association québécoise des distributeurs en pharmacie. Dès le premier mai, ça a commencé de façon très positive. Il y a eu une réponse très grande tant pour les 80 ans, mais également chez les 18-79 ans.

« Ce qu'on a réalisé rapidement, et du côté du gouvernement et de notre côté, c'est que la demande au niveau de la population était plus forte que les quantités de vaccin acquises par le gouvernement du Québec. » — Une citation de Hugues Mousseau, directeur général de l'Association québécoise des distributeurs en pharmacie

Plus de 67 000 personnes de 80 ans et plus ont reçu le vaccin depuis le début de la campagne de vaccination, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

41 467 personnes âgées entre 18 et 79 ans ont également reçu le vaccin dans sa version payante. De ce nombre, 25 % ont reçu le vaccin gratuitement puisqu'ils sont immunodéprimés.

Les gens intéressés peuvent se présenter en pharmacie pour recevoir les détails de la campagne de vaccination ou prendre rendez-vous de Clic Santé. Photo : Shutterstock / LookerStudio

L'Association travaille étroitement avec le gouvernement pour augmenter le nombre de doses pour mieux répondre à la très forte demande en pharmacie , précise M. Mousseau.

Le calendrier de vaccination contre le zona comprend deux doses espacées de 2 à 12 mois. Ainsi, plusieurs pharmacies doivent réserver cette deuxième dose, ce qui pourrait diminuer les stocks disponibles.

C'est possible que certains qui souhaitent obtenir une première dose contre le zona puissent avoir un peu plus de difficulté , prévient M. Mousseau, ajoutant que l'offre en pharmacie est quand même présente.

« La clé ici, ce sera un financement rehausser pour qu'on puisse, du côté du gouvernement, de faire l'achat de plus de doses et nous on sera là pour opérationnaliser tout ça en pharmacie. » — Une citation de Hughes Mousseau, directeur général de l'Association québécoise des distributeurs en pharmacie

Vacciner dans les délais

Les patients éligibles pourront recevoir le vaccin, particulièrement pour ceux qui reçoivent le vaccin payant, assure la pharmacienne Anne-Émile Dionne, responsable des services professionnels du Pharmaprix Stéphanie Ouellet, sur la rue Maguire, à Québec.

La plupart des établissements peuvent l'offrir dans un délai de moins de trois jours ouvrables. Certaines pharmacies offrent le vaccin en moins de 24 h.

Pour les vaccins gratuits, on dépend beaucoup de nos grossistes. Je dois mentionner que l'accessibilité aux vaccins gratuits n'est pas continuellement assurée. Au début de la campagne, ç’a été difficile un peu de s'approvisionner dans les vaccins gratuits. Récemment, il y a une petite rupture d'approvisionnement qui est en court dans certaines pharmacies qui font affaire avec différents grossistes. C'est variable , indique la pharmacienne.

Malgré tout, tous les Québécois devraient être en mesure de se faire vacciner dans un délai de moins de sept jours, selon elle.

L’attente pour recevoir le vaccin est courte (3 jours environ en moyenne). À titre informatif, cette semaine, environ 1300 personnes ont un rendez-vous pour obtenir le vaccin , confirme le MSSS.

Le ministère précise que l'efficacité du vaccin est d'environ 90 %. Les gens intéressés peuvent se présenter en pharmacie pour recevoir les détails de la campagne de vaccination ou prendre rendez-vous de Clic Santé.