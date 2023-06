Un rapport dénonce le manque de résidences-services subventionnées pour les aînés

La représentante des aînés en Colombie-Britannique, Isobel Mackenzie, exhorte le gouvernement provincial à mettre plus de résidences-services subventionnées à disposition des personnes âgées.

Dans son rapport publié mercredi, elle rappelle que les résidences-services sont une ressource cruciale pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Ces dernières veulent conserver leur indépendance tout en ayant un soutien, mais n'ont cependant pas atteint le niveau des soins de longue durée.

« Nous devons augmenter le nombre d'unités dans les résidences-services subventionnées, c'est le besoin le plus urgent. » — Une citation de Isobel Mackenzie, représentante des aînés de la Colombie-Britannique

Les résidences-services constituent une option de logement qui permet de soutenir les Britanno-Colombiens tout au long du processus de vieillissement, souligne le rapport. Cependant, alors que la population de personnes âgées a explosé ces cinq dernières années, il n'y a eu qu'une hausse de 2 % du nombre de logements assistés disponibles dans la province, presque toutes sur le marché privé.

Les services qui leur sont offerts ne suivent donc pas le rythme. Au contraire, le rapport note une baisse de 15 % du nombre de places par habitant pour les Britanno-Colombiens âgés de plus de 75 ans.

En 2022, il y avait environ 4415 unités subventionnées par la province alors qu'il en existait 4013 unités du secteur privé.

Par contre, le nombre total de lits dans les différents secteurs a baissé de 6 % au cours des cinq dernières années, souligne Isobel Mackenzie. Pourtant, le rapport s'attend à ce que les personnes âgées de plus de 75 ans représentent 14 % de la population britanno-colombienne en 2040.

À l'heure actuelle, leur proportion est de 8,5 %.

De Victoria, la représentante des aînés de la Colombie-Britannique, Isobel Mackenzie, présente son rapport sur les résidences-services. Photo : Radio-Canada

Pression sur les personnes âgées et le système de la santé

Le rapport prévient que si la situation demeure inchangée, les personnes âgées seront davantage confrontées à des pressions croissantes sur les coûts. Dans le contexte actuel, 70 % du revenu d'une personne âgée sont retenus pour ces logements subventionnés, explique Isobel Mackenzie.

Elle ajoute que ce coût s'avère difficile à supporter pour beaucoup d'entre elles, car ces résidences-services ne prennent pas en compte les autres coûts, à l'opposé des centres de soins de longue durée.

Par ailleurs, un manque d'investissement mettrait de la pression au système de soins de longue durée et aigus de la Colombie-Britannique qui est déjà à bout de souffle, croit Mme Mackenzie. Selon elle, leurs coûts s'avéreraient inabordables pour de nombreux aînés.

« Ce n'est pas le seul exemple où le gouvernement parlera d'augmenter le financement qui ne se traduit pas par une augmentation des services parce que les coûts augmentent. » — Une citation de Isobel Mackenzie

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, lance travailler fort sur cette question , dont les centres de soins de longue durée. C'est important d'avoir une continuité de soins partout dans la province .

Il assure que son gouvernement a investi massivement ces dernières années. On a dépensé 1 milliard de dollars depuis quelques semaines sur de nouveaux centres un peu partout dans la province.

Le ministre Dix ajoute que c'est un investissement sans précédent.

D'ici 2040, les personnes de 75 ans et plus représenteraient 14% de la population de la Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms (CBC)

Une meilleure règlementation du secteur

La représentante des aînés demande un examen provincial pour simplifier le système, protéger les droits de location des personnes âgées et augmenter le nombre d'unités de petite taille.

Il est clair que nous devons apporter des clarifications importantes à la fois à notre législation et à la pratique dans l'industrie pour nous assurer que les aînés et les membres de leur famille savent très bien ce qu'ils obtiennent, ce pour quoi ils paient et ce que sont leurs protections, estime Isobel Mackenzie.