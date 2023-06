Festival international de jazz de Montréal : cinq concerts gratuits 100 % jazz

Rémi Cormier (29 juin, 18 h)

Le trompettiste jazz Rémi Cormier, Révélation Radio-Canada 2023-2024, se sert de la grande maîtrise de son instrument pour fusionner les genres et les cultures. Sa musique évoque celle de Tigran Hamasyan ou Avishai Cohen.

Son premier album, Glimpse, paru le 24 mars dernier, compte neuf pièces instrumentales qui se présentent comme une empreinte carbone des différentes influences du musicien originaire de Rouyn-Noranda, entre sonorités nord-africaines, afro-cubaines et européennes.

Il présentera les pièces de son premier opus jeudi soir sur la scène TD, accompagné d’Elli Miller-Maboungou, d'Abdel Grooz, de Dave François, de Ronny Desinor, de Jules Payette et de Théo Abellard.

Anomalie Big Band (1er juillet, 20 h)

Nicolas Dupuis, un claviériste de formation classique s’étant converti en producteur de musique électronique, s’est fait connaître avec Métropole (2017) et Métropole II (2018), ainsi que le microalbum Bend the Rules, une collaboration avec le groupe montréalais Chromeo.

Son premier album, Galerie, est sorti en 2022. Nicolas Dupuis se produira samedi sur la scène Rio Tinto avec les trois membres de son groupe habituel et un ensemble de cuivres composé 12 personnes.

Ibrahim Maalouf (29 juin, 21 h 30)

Premier musicien jazz français à remplir l’Accor Arena de Paris Bercy en 2016, le trompettiste et compositeur Ibrahim Maalouf a remporté plusieurs grands concours internationaux avant de devenir l’un des représentants les plus populaires de son instrument en France, particulièrement depuis qu’il a remporté le Victoire de la musique en 2014.

Le musicien né à Beyrouth au Liban, repéré par Quincy Jones en 2017, a notamment collaboré avec Grand Corps Malade et Angélique Kidjo, avec qui il a signé l’album Queen of Sheba, nommé aux Oscars en 2022. Il sera en concert jeudi sur la scène TD.

Emmet Cohen Trio (3 juillet, 22 h)

Le pianiste et compositeur Emmet Cohen est à la tête d’un trio connu pour la série de vidéos Live from Emmet's Place, dans lesquelles le groupe improvise des prestations dans un appartement new-yorkais, le plus souvent en compagnie d’autres artistes.

Avec Kyle Poole à la batterie et Philip Norris à la basse, il sera en concert au Studio TD sur la rue Sainte-Catherine, un événement à entrée libre.

Édelène Fitzgerald (8 juillet, 18 h)

La jeune chanteuse montréalaise Édelène Fitzgerald est devenue cette année la troisième lauréate du prix Oliver-Jones, créé en l’honneur du pianiste, figure mythique du jazz de la métropole.

L’artiste de la relève sera en concert samedi 8 juillet au Studio TD, un autre événement à l’entrée libre.