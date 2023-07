Du poisson au menu pour les loups de la forêt boréale

L’article en anglais a été publié en mai dans la revue Royal Society Open Science. Il est titré L’éthologie des loups récoltant des poissons d’eau douce dans un écosystème boréal (en anglais, The ethology of wolves foraging on freshwater fish in a boreal ecosystem (Nouvelle fenêtre) ).

L’un des auteurs de l’article a aperçu deux loups en train de pêcher des meuniers noirs alors qu’il les observait dans le cadre d’un autre projet de surveillance, en 2017. Épatée, l’équipe de chercheurs a donc décidé de se pencher sur ce phénomène.

Ils ne l’avaient jamais vu auparavant et ils pensaient qu’ils ne verraient probablement plus jamais le phénomène , lance l’auteure principale de la présente étude, Dani Freund. Elle est aussi étudiante à la maîtrise de l’Université du Minnesota et membre du Voyageur Wolf Project, un programme de surveillance de loups.

Mais maintenant, nous avons cinq ans d’observations de loups qui pêchent chaque printemps , ajoute-t-elle, avec un grand sourire.

Jusqu'alors, des restes de poissons d’eau douce avaient été identifiés dans les excréments de loups, mais les chercheurs ignoraient si les loups avaient chassé des poissons ou s’il s’agissait de carcasses qu’ils avaient consommées.

Ils se sont penchés sur les comportements d’une dizaine de loups entre 2017 et 2021 dans le Greater Voyageurs Ecosystem, qui se trouve à la frontière entre le Minnesota et l’Ontario.

Un loup gris au zoo du parc Assiniboine, à Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Notre travail fournit des preuves que le comportement de 'pêche' de loups est probablement répandu dans des écosystèmes boréaux similaires, mais qu’il reste difficile à étudier étant donné sa nature éphémère , indique l’article.

La forêt boréale s’étend l’Alaska à Terre-Neuve, et de la frontière américaine, jusqu’à la baie d’Hudson.

Nous avons observé des loups de différents groupes sociaux qui pêchaient dans quatre différents ruisseaux et rivières. Il s’agissait de meutes et d’individus. Des mâles, des femelles, des animaux d’âge reproductif et des jeunes. Étant donné cette variété, nous pensons que lorsque les loups et les poissons sont au même endroit, le loup profite des poissons , explique Dani Freund.

Une surveillance créative

Pour effectuer cette étude, les chercheurs ont utilisé des colliers émetteurs pour mesurer la proximité des loups aux cours d’eau, de caméras de faune, d’observation sur le terrain, ainsi qu’un collier émetteur muni d’une caméra vidéo. Il s’agit de la première fois qu’un tel collier a été mis autour du cou d’un loup sauvage.

Ce collier-caméra était un modèle appelé Vectronic-Aerospace Vertex Plus. Elle a enregistré une vidéo de 30 secondes au début de chaque heure de clarté, pendant 43 jours.

L’une de ces vidéos montre clairement un loup, les pattes dans l’eau, en train de pêcher. On voit des écailles tomber depuis sur le sol depuis le museau de la bête et un poisson déchiqueté par terre.

Une carcasse de poisson aux pieds d'un loup, vu depuis une caméra placée sur un collier émetteur. Photo : Voyageur Wolf Project

Je faisais partie de l’équipe qui lui a mis le collier, c’était tout un processus. Nous ne savions pas comment ça allait se passer. La plupart d’entre nous pensaient que de la boue éclabousserait l’objectif dès qu’on l’aura mis sur le loup et qu’on ne verrait rien , raconte Dani Freund.

Alors le fait qu’on ait capturé le loup qui fait quoi que ce soit, et surtout ce comportement vraiment cryptique, c’est incroyable , ajoute-t-elle.

Selon la chercheuse, il a fallu être particulièrement créatif pour développer une méthode pour surveiller les loups. Observer des loups qui font quoi que ce soit dans la forêt boréale est vraiment difficile parce qu’elle est dense et remplie d’insectes. C’est pas mal atroce d’y marcher quand tu n’es pas sur un sentier.

Pêcher avec ses oreilles

Les loups chassent principalement des meuniers noirs pendant la période de frai, soit une vingtaine de jours au printemps, selon l’étude. À ce moment-là, les poissons se rassemblent pour se reproduire. Les loups se pêchent souvent autour de barrages de castors où le courant regroupe davantage les poissons.

Les loups [attendent] sur la berge d’un ruisseau ou pataugeant dans de l’eau de moins d’un mètre de profondeur, détectant un poisson visuellement ou additivement, et piégeant leur proie en plongeant leurs museaux dans l’eau , indique l’article.

Un loup quitte une rivière avec un poisson dans la bouche. Photo : Voyageurs Wolf Project

Dans des vidéos prises par une caméra de faune la nuit, il est possible de voir remuer les oreilles d’un loup avant qu’il n’attrape un poisson.

Nos preuves vidéo suggèrent que les indices auditifs sont particulièrement importants pour ce comportement [de pêche], étant donné que les loups chassent la nuit lorsque les indices visuels sont inhibés , précisent les chercheurs.

L’étude note que les loups sont possiblement en train de tuer des poissons et d’en créer une réserve sur la berge, afin de profiter le plus possible de la disponibilité de cette source de nourriture.

Pour Dani Freund, ce comportement correspond à de nouvelles connaissances sur l’alimentation des loups des dernières années. L’alimentation des loups est beaucoup plus souple que de courir après les caribous, les orignaux, les cerfs, que nous pensions , indique la biologiste.

Nous avons observé des loups qui mangent beaucoup de bleuets en été. Beaucoup de la recherche initiale du Voyageur Wolf Project est autour de loups qui chassent des castors, ce qu’on ne savait pas vraiment jusqu’à récemment. Il semble que les loups peuvent profiter de ce qui est devant eux, lorsque c’est devant eux , poursuit-elle.

Les loups gris du zoo du parc Assiniboine à Winnipeg proviennent de la Colombie-Britannique. Ils ont figuré dans plusieurs films. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Le spécialiste des loups et enseignant professionnel à l’Université de Saint-Boniface, Daniel Dupont, partage ce constat. Il a participé à des études avec des colliers émetteurs et des caméras de faune au Manitoba.

Il approuve de la méthodologie de cette étude et n’est aucunement surpris par ces conclusions. Il a lui-même trouvé des écailles de poisson dans des excréments de loup, quoique provenant vraisemblablement de poissons laissés sur la glace par des pêcheurs.

C'est des animaux qui s'adaptent très bien à différents environnements et à la fin de la journée aussi, les loups, comme n'importe quelle espèce, veulent s'alimenter en réduisant le montant d'énergie qu’ils doivent prendre pour trouver cette nourriture-là et diminuer le risque quand ils essaient d’attraper leurs proies , indique le biologiste manitobain.

Une étude qui souligne l’interdépendance des espèces

L’article souligne que les loups pêchent le long de barrages de castors, une espèce qui est normalement une proie. Pour Dani Freund, ça montre l’interconnectivité de l’environnement , et ce qui se passe lorsqu’un animal vient le modifier.

Le castor change le paysage qu’il occupe […] nous savions depuis un moment que les castors créent des habitats pour d’autres espèces. Mais c’est intéressant de voir comment les castors affectent ce grand prédateur de l’écosystème boréal et à quelles occasions ils créent pour lui en dehors d’être une proie , souligne-t-elle.

Daniel Dupont a lui-même observé d’autres facettes de l’interdépendance qu’il existe entre castors et loups. Ils vont aussi utiliser de vieilles huttes de castors abandonnées pour leurs tanières pour donner naissance aux louveteaux , note-t-il.

Le spécialiste des loups et professionnel enseignant à l’Université de Saint-Boniface, Daniel Dupont. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Toutes les espèces ont un certain rôle dans l'écosystème et des fois, c'est des rôles qu'on comprend bien. Des fois, c'est des rôles que l’on ne comprend pas du tout et la relation entre certaines espèces est des fois beaucoup plus complexe qu'on le croit , poursuit le biologiste.

Comme on peut le voir avec cette recherche ici, avec les poissons, avec les castors, avec les loups, le comportement de l’un affecte le comportement de l'autre et d'une certaine façon ils s'entraident.

Les chercheurs indiquent que leurs constats soulignent le besoin de ruisseaux et de castors dans l’environnement des loups. Il s’agit d’informations qui pourraient soutenir les efforts de réintroduction de loups qui sont en cours en Amérique du Nord et en Eurasie.