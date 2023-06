Hommage à des policiers du Nord de l’Ontario à Queen’s Park

Les lauréats nord-ontariens sont l’agent Robert Lawrance du Service de police de Lac Seul, l’agent Jeffrey Tait du Service de police Sault-Sainte-Marie), ainsi que l’agent Mark Lauzon et le sergent Robin Carter, tous les deux du Service de police de Timmins.

Ces médailles, qui représentent la plus haute distinction de la province, sont décernées à des agents de police et à des pompiers qui ont fait preuve d’un courage exceptionnel en risquant leur vie pour sauver celles d’autrui , est-il souligné au sein de la déclaration écrite.

Les médailles ont été décernées lors d’une cérémonie animée par la lieutenante-gouverneure, Elizabeth Dowdeswell.

Timmins : la force de l’équipe

Le 31 octobre 2020, l’agent Mark Lauzon et le sergent Robin Carter répondent à un appel d’introduction par effraction en cours. Ils étaient alors loin de se douter de la tournure qu’allait prendre leur intervention.

À leur arrivée, un homme fuyait une résidence afin de se réfugier dans une voiture où se trouvaient trois autres suspects.

Le sergent Robin Carter montre la distinction qu'il a reçue lors de la cérémonie tenue à Toronto le 22 juin 2023. Photo : Avec la permission du Service de police de Timmins

Alors que M. Carter tentait d’arrêter un homme assis dans le siège passager, ce dernier le pousse et parvient à prendre la fuite.

En voyant une autre patrouille, appelée en renfort par les policiers, M. Carter cesse de le poursuivre et retourne rapidement soutenir son collègue.

En revenant vers la voiture, j’ai vu Mark [Lauzon] tenter de détenir un individu très imposant et très fort , raconte-t-il.

M. Lauzon tentait de lui passer les menottes, mais l’accusé continuait de mettre sa main dans son manteau , se remémore M. Carter qui tentait par tous les moyens d’aider son collègue.

« C’est alors que l’individu est parvenu à extirper une arme de poing que sa main dissimulait complètement. C’était incroyable. » — Une citation de Robin Carter, sergent au sein du Service de police de Timmins

Un coup est tiré ; la balle passe entre les deux policiers. On pouvait presque goûter la poudre tellement c’était proche , dit M. Lauzon.

L’agent pousse alors l’individu afin de pouvoir prendre son arme de poing et la pointer vers le suspect. Ce dernier tire une deuxième fois, vers M. Carter cette fois, avant d’être touché par un tir de M. Lauzon.

Il s’agissait de la première fois qu’il tirait une arme à feu dans l’exercice de ses fonctions, avoue-t-il. Et j’espère que ce sera la dernière fois .

« J'aurais été touché à quelques centimètres du haut de ma poitrine et du bas de mon cou, je l’ai échappé belle. » — Une citation de Robin Carter, sergent au sein du Service de police de Timmins

[Le suspect] tenait toujours son fusil et me suppliait de le tuer, mais il l’a finalement laissé tomber par terre et nous avons pu l’arrêter , raconte M. Carter.

Ce dernier a alors pu soigner la blessure de l’homme et éviter sa mort en attendant l’arrivée de l’ambulance.

« Tirer sur quelqu’un n’est pas agréable. Nous n’aimons pas la violence, nous voulons aider les gens. » — Une citation de Mark Lauzon, agent au sein du Service de police de Timmins

Il m’a sauvé la vie , affirme M. Lauzon en parlant de son collègue. Je n’aurais jamais pu prendre le contrôle de cet homme. Il était énorme. Massif. Très fort. Il me dominait totalement .

Lac Seul : un héros solitaire

Nous avons nommé l’agent Robert Lawrance l’année dernière pour un appel auquel il a répondu avec énormément de courage , raconte le chef du Service de police de Lac Seul, Bruno Rossi.

L'agent Robert Lawrance (à droite) du Service de police de Lac Seul est lauréat de la Médaille de bravoure des policiers de l'Ontario de 2022. Photo : Avec la permission de Bruno Rossi

Un homme tenait une femme contre son gré sous la menace d’une arme de poing [...] il la tenait captive , explique M. Rossi. Intervenant tout seul, M. Lawrance s’est immédiatement porté au secours de la femme, a désarmé l’homme [...] et à procédé à son arrestation .

« L’agent Lawrance a agi sans égard à sa propre sécurité, sur le champ [...] Ce qu’il a fait est vraiment héroïque. » — Une citation de Bruno Rossi, chef de police du Service de police de Lac Seul

La mère de famille a été sauvée et M. Lawrance n’a été que blessé à la main , précise M. Rossi.

En tant que service de police autochtone, nous sommes sous-financés , explique-t-il avant d’ajouter que certains agents doivent patrouiller seuls et que c’est vraiment difficile de recevoir ce genre d’appels en sachant qu’il faudra intervenir seul .

M. Lawrance n’était pas disponible pour une entrevue, mais, au sein d’une déclaration écrite, il tenait à remercier le chef de police de l’avoir nommé et tous ses superviseurs et collègues au sein du Service de police de Lac Seul.

Il tient surtout à reconnaître le travail de ses collègues policiers, passés et présents, qui servent le public avec intention et respect. Les récipiendaires ont fait face à des incidents atroces, mais les dénouements positifs témoignent de leur courage , souligne-t-il.

Avec les informations de Markus Schwabe de CBC