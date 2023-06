Sécurité du public : Timmins tente de répondre à une situation « inquiétante »

Le déménagement du seul refuge à Timmins loin des secteurs résidentiels est réclamé par plusieurs résidents puisqu’il s’agit d’un endroit qui pourrait mettre en danger les familles et leurs enfants , peut-on lire sur la page Facebook du mouvement Move the Living Space.

Ces citoyens veulent également la création d’un arrêté municipal permettant aux résidents de voter sur l’emplacement et les fonctions de services sociaux qui souhaitent s’établir à Timmins.

De nombreux citoyens ont maintenu la pression sur les élus mardi en se rassemblant devant l’hôtel de ville pour manifester et réclamer des actions concrètes avant une réunion du conseil municipal.

Plusieurs membres de ce groupe étaient également dans la salle du conseil.

Au niveau du comportement, ça a très bien été. On a respecté les règles et procédures , a indiqué la maire Michelle Boileau durant une entrevue avec Le Matin du Nord.

Elle dit comprendre l’approche du groupe qui souhaite que ses priorités demeurent sur le radar des élus durant la pause estivale du conseil.

Tension entre ville et citoyens

Une tension au sujet de la sécurité du public a refait surface lors du forum tenu jeudi dernier et règne depuis dans la communauté et sur les réseaux sociaux.

Durant cette assemblée, plusieurs résidents ont attribué les problèmes de sécurité à la présence accrue de sans-abri dans les rues de Timmins.

Selon le dernier recensement des sans-abri mené en mai par le Conseil d’administration des services sociaux du district de Cochrane, Timmins compte 169 personnes en situation d’itinérance.

Almeda Wallbridge, une avocate ayant pignon sur rue dans le centre-ville de Timmins, est l'une des nombreuses personnes à avoir pris la parole durant le forum.

Elle fait valoir que, bien qu’elle comprenne les besoins des sans-abri aux prises avec des problèmes de dépendance ou de santé mentale, il faut leur offrir quelque chose, mais pas dans le centre-ville.

Ce n’est pas l’endroit où il faut leur offrir des services et des traitements. Ils ne devraient pas être ici parce qu’ils ne suivront pas les règlements , a-t-elle indiqué, ajoutant que ses employés ont peur de sortir de leur édifice.

Michelle Boileau est aussi présidente du Conseil d'administration des services sociaux du district de Cochrane. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Espérant calmer la tension, Mme Boileau encourage les gens à s’informer auprès de la Ville et à continuer d’assister aux réunions du conseil municipal pour suivre les mesures qui se développent.

Ce niveau d’engagement, c’est important et ça nous permet de partager des informations. Il y a des gens qui étaient là hier, qui ont peut-être appris davantage au sujet des processus et des procédures du conseil municipal , dit-elle.

Elle ajoute que s’attaquer à des organismes à but non lucratif offrant des services à la population itinérante n’est pas la solution.

Selon Mme Boileau, il faut avoir un peu plus confiance envers le conseil municipal et le plan qu’il élabore pour maîtriser la situation.

« On est à l’écoute, mais on met en place les solutions qui vont fonctionner. » — Une citation de Michelle Boileau, maire de Timmins

Peu importe si on déménage Living Space ou non, ça ne va pas résoudre les problèmes , affirme-t-elle.

Mesures à venir

Lors de leur réunion mardi, les élus ont écouté plusieurs présentations portant sur des enjeux de sécurité communautaire soulevés durant l’assemblée publique la semaine dernière.

Notamment, l’une d’entre elles concernait un nouveau projet pilote, dans le cadre duquel un contrat d’un an d’un peu plus de 100 000 $ sera octroyé à une compagnie privée offrant des services de sécurité. La Ville espère ainsi améliorer la sécurité du public la nuit et mieux prévenir le vandalisme et le crime.

Ils vont se concentrer sur les centres-villes [de la région], explique la maire, mais ils vont aussi faire le tour des stationnements des hôtels.

Plusieurs établissements ont avisé la municipalité d’une augmentation de l’activité criminelle sur leur terrain.

Le conseiller municipal Bill Gvozdanovic a également réclamé un rapport résumant les procédures existantes pour établir un logement de transition, dont la présence dans certains quartiers inquiète les citoyens.

On cherche notamment à savoir comment la municipalité avise les résidents qu’un tel service s’installera dans leur secteur.

Avec les informations d'Elsie Miclisse