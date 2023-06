Le service de transport PR Transpo, dans l’est ontarien, suspendu de façon permanente

Les élus des Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR) ont tranché : le service de transport intermunicipal PR Transpo est suspendu de façon permanente.

La faible performance du réseau de transport en commun, sa faible rentabilité et les problèmes de main-d'œuvre rencontrés tout au long de son parcours ont sonné le glas de PR Transpo dans sa forme actuelle.

À la suite d’un rapport présenté à la réunion du gouvernement régional, mercredi matin, les CUPR ont annoncé la fin de ce projet pilote.

Lancé en 2018, il avait été développé pour offrir une forme de déplacement accessible et abordable aux résidents qui n'ont pas de moyen de transport ou qui sont à mobilité réduite.

Le service était en veilleuse depuis décembre 2022. À l’époque, les CUPR avaient déjà évoqué d’importants enjeux en matière de main-d’œuvre et d’achalandage.

La décision de mettre fin à ce projet n'a pas été prise à la légère , a déclaré le président des CUPR , Normand Riopel, par voie de communiqué, mercredi. Il est clair qu'un service de transport public est nécessaire dans la région, mais PR Transpo, dans sa forme actuelle, ne répondait tout simplement pas aux besoins de notre communauté. Nous devrons envisager d'autres options pour mieux servir notre population et offrir une performance responsable et durable.

À ses débuts, PR Transpo offrait un service à itinéraire fixe, avec des arrêts réguliers dans toutes les municipalités des CUPR . Il avait toutefois dû faire l’objet de modifications, en raison de son faible achalandage.

Offert ensuite seulement sur demande, il n’avait pas non plus réussi à séduire un grand nombre de clients, même si plusieurs usagers confiaient récemment le trouver très pratique.

Entre juin 2021 et décembre 2022, 234 usagers ont utilisé le service à la demande, pour un total d'environ 6000 embarquements dans les deux mini-autobus de 20 passagers.

Un nouveau projet?

Comme l’a laissé entendre M. Riopel, ce n’est pas forcément la fin du transport en commun dans les CUPR .

Une résolution présentée par le maire d’Hawkesbury, Robert Lefebvre, mercredi, a suggéré d’explorer d'autres options.

La ville d’Hawkesbury est la seule municipalité urbaine, dans un rayon de 30 kilomètres, où tous les services se trouvent. Malheureusement, les personnes qui n'ont pas de transport personnel et qui vivent dans les banlieues ont besoin de transport. Il faut réaliser le transport en commun. Il n'est pas toujours rentable, il ne se paye pas tout seul, mais il faut quand même étudier cette possibilité-là. Et si on a eu de l’argent du ministère du Transport, utilisons-le.