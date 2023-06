Une dizaine d’universités américaines sollicitent ce jeune footballeur québécois

Lorsqu'on a demandé à Steve s’il voulait jouer au football, le jeune d’origine camerounaise a instinctivement répondu: oui . Il pensait à ce moment qu’on lui parlait du soccer.

« Quand il est arrivé à la pratique, il a vu les équipements, les casques, il a trouvé ça bien bizarre, mais il a eu le feu tout de suite. Tranquillement il a commencé à prendre des positions et rapidement il s’est imposé. » — Une citation de Yannick Thibault, entraîneur-chef à la Polyvalente Montignac

Il a ensuite joué pendant cinq saisons chez les Béliers de la Polyvalente Montignac avant de prendre résidence au Campus Notre-Dame-de-Foy.

Les invitations pleuvent

L’athlète de 6,4 pieds et 263 livres a aussi impressionné les entraîneurs d’universités américaines lors de camps tenues aux États-Unis, devant 30 universités. Dès lors, les invitations ont commencé à pleuvoir.

« Après le camp qui se tenait à Alabama, après la première partie, il a dit qu’il avait vu ce qu’il voulait voir et il m’a invité dans son bureau, puis il m’a dit qu’il voulait que je joue pour lui. » — Une citation de Steve Mboumoua, ailier défensif du Campus Notre-Dame-de-Foy

Il parle de Nick Saban. Quelques semaines plus tard, l’athlète québécois a reçu une offre officielle du plus grand entraîneur de l’histoire du football universitaire américain, pour se joindre au Crimson Tide de l’Alabama.

C’est avec détermination et confiance qu’il a toujours foncé et a su surmonter de nombreux défis académiques. Il y est arrivé aussi grâce à son entourage qui l’a aidé à rester équilibré. J’avais mon coach Yannick Thibeault, j’avais mes enseignants aussi qui m'encouragent dedans, puis je me suis collé à eux et je faisais exactement ce qu’ils me demandaient, puis vous connaissez la suite , a-t-il confié.

Steve Mboumoua (deuxième à gauche) et son entraîneur Marc-André Dion (à droite) ont été reçus par Nick Saban à l'Université de l'Alabama. Photo : Gracieuseté

À 19 ans, Steve Mboumoua est devenu le premier joueur québécois à recevoir une offre pour aller jouer au Crimson Tide de l’Université de l’Alabama.

Même si toutes ces offres peuvent être étourdissantes, Steve prend un jour à la fois, une priorité à la fois. Cependant, il est sûr que lorsque le temps sera venu, il saura faire le bon choix avec l’aide de ses entraîneurs et de son conseiller, l’entraîneur-chef des Béliers de la Polyvalente Montignac, Yannick Thibault. D’ailleurs ce dernier dit que le footballeur devra choisir l’université où il se sentira bien, heureux et capable de bien s’épanouir.

« Je suis certain qu’il va prendre la bonne décision et peu importe où il va aller, on va être là pour l’encourager. » — Une citation de Yannick Thibeault, entraîneur-chef à la Polyvalente Montignac

La NFL en vue?

Même si pour le footballeur québécois, la NFL est un but à atteindre, pour lui, il est important de profiter du temps présent. Pour le moment, la priorité est de rester concentré sur ce qui est le plus important: sa saison de football et ses études.

En plus de l’offre du Crimson Tide de l’Alabama, Mboumoua a aussi des offres de neuf autres universités, soit Mississippi State, Minnesota, East Carolina, Arizona State, Penn State, South Florida, Memphis, Liberty, Boston College.

Steve Mboumoua sera admissible à ses bourses en 2025, mais il pourrait l'être dès l’année 2024 aussi.