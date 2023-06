La première école secondaire francophone du quartier était attendue impatiemment lors de son ouverture à l'automne 2022, se souvient la conseillère municipale du secteur, Bettyna Bélizaire.

Le hic, c'est qu'il n'y a pas d'infrastructures extérieures, comme un terrain de soccer ou encore un parc, où les jeunes peuvent se rassembler.

« Il manque des infrastructures pour les ados où ils peuvent juste aller chiller, en bon français. » — Une citation de Bettyna Bélizaire, conseillère municipale du district du Plateau

En novembre 2018, le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais ( CSSPO ) [à l’époque, commission scolaire] avait retiré l’ajout d’une palestre au projet de construction de l’école secondaire.

L'élue s'interroge donc sur la place des jeunes dans le Plateau. Les adolescents ont besoin d'espaces pour se retrouver, ils ont besoin d'être actifs [...], ils ont besoin d'espace pour bouger. C'est ce qu'on aimerait voir à cette école-là , fait-elle valoir.

À environ 600 mètres de l'école, on trouve au parc Central un terrain de basketball, un parc de planche à roulettes et une patinoire. Mais ce n'est pas suffisant, croit Mme Bélizaire.

Bettyna Bélizaire, conseillère municipale du district du Plateau Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

Le ministère de l’Éducation explique qu’en vertu de la Loi sur l’instruction publique, modifiée en 2020, un terrain acquis par un centre de services scolaire ( CSS ) doit avoir une superficie suffisante et une configuration permettant la construction de l’école, y compris l’aménagement de ses installations extérieures . Dans le cas de l’école secondaire de la Cité, le terrain a été acquis avant la modification du règlement.

Déjà vu

L'école secondaire de la Cité n'est pas la seule dans cette situation. L'an dernier, des membres du conseil d'établissement de l'école secondaire de la Nouvelle-Ère, ouverte à l'automne 2021, ont signalé avoir un besoin d'espace pour laisser les élèves bouger dehors.

La cafétéria ou les corridors y sont utilisés pour les cours d’éducation physique en raison de gymnases trop petits, déplore la présidente du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais ( SEO ), Nathalie Gauthier. Et les options extérieures sont limitées, selon elle.

[À l’école secondaire] de la Cité, on nous dit que c'est la même chose. À l'extérieur, il n'y a pas beaucoup de verdure , poursuit-elle. [À l’école de la Nouvelle-Ère], on a de la verdure, mais c'est soit des terrains privés, des terrains de la Ville, donc il y aurait possibilité d'avoir une infrastructure extérieure, mais ça prendrait des partenariats.

« On parle d'un gouvernement qui veut que les jeunes bougent de plus en plus. [...] Mais en même temps, on ne leur donne pas les outils. » — Une citation de Nathalie Gauthier, présidente du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais

Les enseignants qui arrivent dans une nouvelle école, la plupart du temps, c'est par choix. C'est des gens qui sont très engagés, qui ont de beaux projets, même de carrière. Ils se disent : on va bâtir des choses, ça va être intéressant. Et là, ils se retrouvent dans une infrastructure où il manque plein de choses , soutient Mme Gauthier.

La présidente du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais (SEO), Nathalie Gauthier Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

Discussions en cours

Le CSSPO convient que le manque de terrains à l’extérieur de nos deux nouvelles écoles secondaires limite les activités sportives et fait en sorte que les équipes-écoles doivent trouver des activités alternatives .

Il précise cependant que les centres de services scolaires de la région et la Ville de Gatineau négocient le renouvellement du Protocole d’entente régissant le partage des installations et des équipements scolaires et municipaux. L’enjeu du manque de terrains extérieurs fait partie des discussions , souligne la porte-parole du CSSPO par courriel.

Au cabinet de la mairesse de Gatineau, on confirme que des discussions avec le centre de services scolaire sont en cours pour ajouter des infrastructures sportives et récréatives.

L'école secondaire de la Nouvelle-Ère, à Gatineau Photo : Radio-Canada / Raphaël Tremblay

Chaque projet de nouvelle école sur le territoire est une occasion pour la Ville de faire avancer son plan d’infrastructure pour de nouveaux plateaux sportifs et récréatifs , indique le directeur des communications, Daniel Feeny, dans un courriel acheminé à Radio-Canada. L’analyse est faite au cas par cas, entre la Ville et le centre de services scolaire.

Par exemple, dans le cas de la future école primaire 038, une nouvelle palestre sera incluse.

Une meilleure collaboration nécessaire

Pour Bettyna Bélizaire, la Ville de Gatineau a un rattrapage à faire en ce qui a trait à ses infrastructures récréatives, communautaires et sportives.

C'est d'optimiser le dollar citoyen, qu’ils puissent utiliser les terrains qui sont donnés aux écoles , à l’extérieur des heures de classe, martèle la conseillère municipale.

Parmi les pistes de solutions, Mme Bélizaire évoque un terrain adjacent à l’école qui pourrait éventuellement accueillir des infrastructures, et la phase 2 du parc Central.

Pour l’école de la Nouvelle-Ère, la conseillère du district de Deschênes, Caroline Murray, avait présenté, l’an dernier, une requête pour un terrain multisport dans le secteur qui inclurait un dôme.

Selon Mme Bélizaire, il faut avant tout une meilleure collaboration entre les différents acteurs impliqués : les centres de services scolaires et la Ville. La mairesse de Gatineau est du même avis.

Les milieux scolaires et la Ville se doivent de travailler ensemble pour le développement et l’aménagement durable de notre ville. Lorsque cette collaboration est réussie, les bénéfices dépassent l’enseignement , affirme France Bélisle dans une déclaration écrite.

Même son de cloche chez Loisir sport Outaouais. On ne doit pas voir le développement d'infrastructures sportives en silo , explique sa directrice générale, Julie Decourval.

Julie Decourval, directrice générale de Loisir sport Outaouais Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

« Ce qu'on veut, c'est que la clientèle étudiante puisse avoir accès à une diversité d'activités sportives et récréatives pendant les heures scolaires. » — Une citation de Julie Decourval, directrice générale de Loisir sport Outaouais

Mme Decourval mentionne d’ailleurs le nouveau programme de 300 millions de dollars lancé par le gouvernement du Québec plus tôt ce mois-ci : le Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air.