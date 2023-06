La sous-ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse est convaincue que la province peut atteindre son objectif de production d'électricité à partir de sources renouvelables d’ici 2030 , avec ou sans la boucle atlantique.

Par contre, un député de l'opposition ne pense pas qu'on puisse en dire autant pour ce qui est du plan pour abandonner le charbon.

Le député libéral Iain Rankin, ancien ministre provincial de l'Environnement et premier ministre, a noté lors d'une réunion du comité permanent des ressources naturelles et du développement économique que trois centrales au charbon sont déjà censées être fermées, mais aucune ne l'est.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse Iain Rankin. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

« À ce stade, je ne pense pas que le gouvernement se débarrassera du charbon d'ici 2030! » — Une citation de Iain Rankin, député libéral de la Nouvelle-Écosse

La sous-ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables, Karen Gatien, croit pourtant qu’avec la pleine part d'énergie hydroélectrique du projet de Muskratt Falls, les choses s'annoncent prometteuses.

Ça fait un énorme changement pour Nova Scotia Power , a-t-elle indiqué aux journalistes après la réunion. Ils peuvent s'y fier. Nous avons besoin que ça continue un peu plus longtemps pour en profiter pleinement.

La Nouvelle-Écosse a légiféré que 80 % de l'électricité de la province proviendra d'énergies renouvelables d'ici 2030 et que toutes les centrales au charbon seront progressivement supprimées d'ici la même année.

Des travailleurs installent un câble sous-marin du lien maritime le 26 mai 2017. L’infrastructure relie la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador. Photo : Radio-Canada / Nic Meloney

L'électricité du lien maritime, le câble sous-marin reliant Terre-Neuve à la Nouvelle-Écosse, couvre 20 % des objectifs de la province d'ici la fin de 2030.

Karen Gatien a déclaré que l'expansion des projets éoliens et solaires, ainsi que le stockage sur batterie devraient aider la province à faire le reste du chemin.

Elle a assuré que le plan devrait toujours permettre à la province de délaisser le charbon d'ici 2030.

Elle a aussi indiqué que certaines centrales pourraient devoir être converties au gaz naturel jusqu'à ce qu'elles puissent utiliser de l'hydrogène ou d'autres biocarburants.

Malgré l'arrivée de l'hydroélectricité de Muskrat Falls, on ne sait pas quand l'unité 2 de la centrale de Lingan, qui est alimentée au charbon, fermera. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Ses commentaires arrivent alors que les gouvernements provincial et fédéral continuent d'aller et venir sur le financement de la boucle de l'Atlantique, un projet qui aiderait à fournir de l'hydroélectricité du Québec et du Labrador au Nouveau-Brunswick et à la Nouvelle-Écosse.

Nouvelles lignes de transmission

Mais même si la boucle dans son ensemble ne va pas de l'avant, Karen Gatien a déclaré que la province veut au moins construire de nouvelles lignes de transmission entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

Un projet d’environ 700 millions $ qui permettrait une plus grande production d'énergie éolienne et plus grande capacité de stockage.

Nous sommes d'accord avec ça , a-t-elle dit. Et nous devons démarrer le plus tôt possible!

La porte-parole du NPD en matière de santé, Susan Leblanc, le 22 avril 2022. Photo : Radio-Canada / Robert Short

La députée néo-démocrate Susan Leblanc a dit être inquiète de voir Tim Houston se détourner de plus en plus du projet de la boucle de l'Atlantique pour atteindre les objectifs climatiques.

Le premier ministre a récemment suggéré que la boucle de l'Atlantique était trop chère. Le gouvernement fédéral a promis d’investir 4,5 milliards $, mais la province a expliqué que l'argent serait en grande partie un prêt qui devra être remboursé par les contribuables de la Nouvelle-Écosse.

Cette volte-face sur la boucle atlantique est déconcertante , a dit Susan Leblanc. Il peut y avoir de nombreuses façons d'atteindre les objectifs climatiques, nous avons juste besoin de les connaitre.

À son avis, si Tim Houston ne veut pas de la boucle, son gouvernement doit présenter au public un plan précis pour atteindre les objectifs.