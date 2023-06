Aujourd'hui en fin de carrière, l'Espagnol de 38 ans arrive dans la capitale du Canada avec déjà plus de 450 matchs professionnels sous la ceinture, la majorité ayant été disputés dans les grands championnats européens. Il a notamment affronté certains des plus grands joueurs de l'histoire comme Lionel Messi, Ronaldinho et Diego Forlan.

Après l'Espagne, l'Italie, le Portugal et la Russie, Zapater arrive à Ottawa pour améliorer son anglais et offrir une nouvelle expérience à sa famille, mais aussi parce qu'il a encore soif de victoires.

Je viens ici pour relever un nouveau défi, mais je veux que les partisans sachent que je suis ici pour compétitionner et gagner. L'âge n'est qu'un numéro , a-t-il déclaré en conférence de presse.

« La forme physique est importante, mais l'intelligence de jeu et la passion le sont encore plus. » — Une citation de Alberto Zapater, milieu défensif de l'Atlético Ottawa

Celui qui a déjà été surnommé « le Taureau » par le légendaire Diego Maradona s'est engagé avec l'Atlético jusqu'à la fin de la saison 2023 avec une option pour celle de 2024.

Sa compréhension du jeu balle au pied et en dehors du ballon donneront plus de solidité à notre milieu de terrain et renforceront l'ensemble de l'équipe , a pour sa part estimé l'entraîneur-chef Carlos González, par voie de communiqué.

De son côté, le président-directeur général de l'Atlético, Fernando López, s'est même permis de faire une prédiction quant à la production offensive de son nouveau milieu défensif.

Je suis certain qu'il marquera au moins un but sur coup franc, c'est sa spécialité! , a-t-il laissé savoir.

Alberto Zapater marque un but sur coup franc pour Genoa contre l'AS Roma lors d'un match de Serie A disputé le 23 août 2009 (archives). Photo : Getty Images / Massimo Cebrelli

Du renfort à l'attaque

Par ailleurs, l'équipe de soccer ottavienne a également annoncé s'être entendu avec l'attaquant Rubén del Campo. Le Suisse de 23 ans a grandi à travers le centre de formation de l'Atlético Madrid, le club mère de l'Atlético Ottawa, où il avait été dirigé par Carlos González.

C'est une nouvelle expérience pour moi et c'est vrai que le choix de l'entraîneur est important. Avec lui, j'ai grandi comme joueur , a souligné la nouvelle recrue francophone.

« Je pense que je suis un attaquant assez polyvalent, grand et rapide. Je peux jouer dans toutes les facettes de l'attaque. » — Une citation de Rubén del Campo, attaquant de l'Atlético Ottawa

L'Atlético Ottawa a présenté ses deux nouvelles recrues, Rubén del Campo et Alberto Zapater, aux médias, mercredi après-midi. Photo : Radio-Canada / Ismaël Sy

La venue de ces deux joueurs devrait faire du bien aux Ottaviens qui sont présentement au 7e rang du classement de la CPL avec seulement 11 points et 15 buts en 11 parties après avoir été champion de la saison régulière l'an dernier.

C'est quelque chose dont l'équipe avait besoin. On a besoin d'un milieu de terrain avec de l'expérience et du leadership. On a aussi besoin de buts et c'est ce que Rubén apportera à l'équipe , s'est réjoui M. López.

Il faut prendre ça un jour à la fois. Quand la préparation est bonne, le succès va suivre. L'an dernier, l'Atlético a eu une saison fantastique et on peut encore connaître une bonne saison cette année , a renchéri Alberto Zapater.

Les partisans de l'Atlético devront toutefois patienter jusqu'au match du 9 juillet contre le Valour FC à la Place TD pour voir leurs nouvelles acquisitions dans l'uniforme rayé de rouge et de blanc, puisque le mercato de la CPL ne s'ouvre officiellement que le 5 juillet.