Une pénurie de logements pour les personnes âgées à Calgary

L’entreprise à but non lucratif, Silvera for Seniors, fournit des logements abordables pour les personnes âgées à Calgary. Lors de la dernière année, l’entreprise a vu la demande monter en flèche.

De janvier à mai 2023, Silvera for Seniors a reçu 2696 demandes de logement. Il s’agit d’une augmentation de 124 % par rapport à l’année 2022 ou l’entreprise avait reçu 1204 demandes pour la même période.

Actuellement, environ 500 personnes âgées sont sur la liste d'attente de l’entreprise pour accéder à un logement.

Selon la directrice générale de Silveria for Seniors, Arlene Adamson, la population en général est touchée par la hausse des loyers et le faible taux d'inoccupation des logements. Les personnes âgées, elles, se trouvent dans une situation unique. Elles ont un revenu fixe, ne peuvent pas s'installer chez des amis et, avec le temps, leurs besoins augmentent et deviennent plus complexes , explique-t-elle.

« Les listes d'attente sont vraiment alarmantes. » — Une citation de Arlene Adamson, directrice générale de l'entreprise Silveria for Seniors

Selon elle, la pénurie ne se limite pas seulement à son entreprise. Dans tous les domaines, qu'il s'agisse de logements indépendants ou de logements supervisés, il n'y a pas assez de logements abordables pour les personnes âgées dans la ville , affirme Arlene Adamson.

La directrice générale de l'entreprise Silveria for Seniors, Arlene Adamson. Photo : Radio-Canada / Karina Zapata

L'urgence, c'est maintenant. Nous avons besoin que les différents paliers de gouvernements investissent dans les logements communautaires, pour s'assurer que les opérateurs peuvent répondre aux besoins de leurs listes d'attente , confie Arlene Adamson.

Lors de son passage à l’émission Calgary Eyeopener, le ministre des Aînés et du Soutien communautaire, Jason Nixon a affirmé que la province continuait d'investir dans le logement abordable.

Nous allons investir un milliard de dollars au cours des prochaines années pour construire et entretenir des logements abordables et des logements pour les personnes âgées dans toute la province. Je tiens également à souligner que 235 millions de dollars supplémentaires seront consacrés à l'aide au loyer , explique Jason Nixon.

Avec les informations de Karina Zapata