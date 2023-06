Des drogues de plus en plus toxiques font des ravages dans les rues albertaines

Des tranquillisants pour animaux, des antidépresseurs et d’autres substances toxiques sont mélangés aux opioïdes et aux drogues plus traditionnelles qui circulent en Alberta, créant une situation « effrayante » selon l’expérience de deux travailleurs de rue de Calgary.

Troy Bevans et Lauren Cameron distribuent des trousses de tests et des produits stériles de consommation de drogues pour le compte d’un groupe d’aide aux personnes dépendantes AAWEAR, l’Alberta Alliance who educates and advocates responsibly.

Les deux ont eu leur propre parcours émaillé d’itinérance et de consommation de drogues.

C’était beaucoup plus sûr il y a 10 ans. Je ne serais pas en vie si je consommais maintenant , explique Lauren Cameron. Les empoisonnements sont beaucoup plus complexes. [...] Il y a de la xylazine, des benzo [benzodiazépines] dans leur drogue pour en faire durer les effets.

Troy Bevans et Lauren Cameron parcourent les rues de Calgary pour offrir des ressources aux personnes dépendantes. Photo : Radio-Canada / James Young

Prendre de la drogue peut être une peine de mort instantanée , dit-elle, un pari avec la mort, décrit son collègue.

La situation empire, selon Lauren Cameron. Il y a toujours eu des mélanges, mais cette xylazine c’est quelque chose d’autre.

L'inquiétante xylazine

Des traces de ce tranquillisant pour animaux ont été repérées dans les drogues de nombreuses juridictions canadiennes et américaines qui ont publié des avertissements à la santé publique.

En Alberta, le sédatif a été identifié dans 34 échantillons en 2022. Comme la substance n’est pas contrôlée, le signalement n’est pas automatique. Lauren Cameron et Troy Bevans constatent toutefois sa présence tous les jours.

C’est à cause de ça que vous allez voir des gens inconscients dans la rue ou courbés en deux , raconte-t-elle. Ces personnes sont vulnérables. Elles sont violées ou volées.

La xylazine provoque aussi des plaies profondes, comme si leur peau pelait .

Le plus inquiétant, selon le duo, c’est que la naloxone n’agit pas sur ces substances ajoutées aux opioïdes. Les travailleurs de rue appellent une ambulance de plus en plus régulièrement. Et bien sûr cela prend de plus en plus de temps parce qu’il y a tellement d’empoisonnements , ajoute Troy Bevans.

Selon les dernières données provinciales, des ambulanciers ont répondu à des incidents liés à des opioïdes plus de 250 fois dans les semaines du 5 et du 12 juin. Ces statistiques rivalisent avec les records établis en 2021.

Avril 2023 a été le mois le plus meurtrier de l’histoire de l’Alberta, avec 179 décès liés à la consommation de drogues.

Appel à une autre approche gouvernementale

Pour la professeure agrégée à l’École de santé publique de l’Université de l’Alberta Elaine Hyshka, ces données sont le signe d’une toxicité élevée des drogues en circulation et de manquements dans les politiques publiques.

Si nous prenions cet enjeu au sérieux, les autorités sanitaires nous informeraient régulièrement des substances en circulation, de leurs impacts sur les gens et des manières de s’en prémunir.

En conférence de presse à la rencontre des premiers ministres du Canada mardi, la première ministre de l’Alberta Danielle Smith a souligné que des programmes étaient en place. Onze nouvelles communautés de traitement des dépendances sont en cours d’établissement, certaines en partenariat avec les Premières Nations.

En Alberta, notre approche de la santé mentale et des dépendances est fondée sur la guérison , a-t-elle souligné. Il y a deux côtés à cet enjeu: les victimes de cette maladie, des vendeurs d'opioïdes et les criminels. On doit s’assurer de s’attaquer à ce côté-là.

L’approche albertaine recueille toutefois des critiques. Selon le professeur de droit Benjamin Perrin, de l’Université de la Colombie-Britannique, l’approche dure contre le trafic de drogues n’a pas prouvé son efficacité. Les trafiquants emprisonnés sont remplacés par d’autres groupes du crime organisé, dit-il.

Il [le gouvernement albertain] est contre le fait de fournir des drogues sûres pour remplacer des drogues toxiques, alors que les preuves existent que cette approche sauve des vies , souligne-t-il.

Avec les informations de Joel Dryden