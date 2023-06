Dégât d’eau majeur à la prison de New Carlisle

Un geste posé délibérément par un détenu de la prison de New Carlisle aurait causé un dégât d’eau majeur qui a des répercussions sur place, mais également au palais de justice de l’endroit, situé dans le même bâtiment.

C'est ce que confirme le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec (SAPSCQ), qui ajoute que le sinistre serait survenu au deuxième étage de la prison lundi.

Le palais de justice et la prison de New Carlisle se trouvent dans le même bâtiment. Photo : Radio-Canada / Pierre Cotton

Les égouts ont débordé, les drains, les toilettes […]. Il n’y a rien qui s’évacuait, ils ont dû couper l’eau pour l’entièreté de la bâtisse , résume Mathieu Lavoie, président national de l’organisation syndicale.

« Ce qui a été identifié, c’est qu’une personne incarcérée avait bloqué l’entièreté des égouts de la bâtisse avec différents objets qui avaient passé par les toilettes. » — Une citation de Mathieu Lavoie, président national du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec

En raison de ce sinistre, les audiences qui devaient se tenir mercredi au palais de justice de New Carlisle ont été annulées et seront reportées à une date ultérieure. La Sûreté du Québec confirme par ailleurs que son poste de police, également annexé à la prison, demeure opérationnel.

Aucune des 84 personnes détenues au centre de détention n’a dû être relocalisée, selon le SAPSCQ . Certains changements ont toutefois dû être apportés dans les cuisines de l’établissement en raison de la coupure d'eau.

Mercredi après-midi, on ignorait si les audiences pourraient reprendre jeudi au palais de justice de New Carlisle (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Des toilettes chimiques ont également dû être livrées et mises à la disposition des détenus et des employés de la prison en attendant que la situation, toujours d’actualité mercredi midi, se règle. Des plombiers et des représentants d’une compagnie en environnement ont été dépêchés sur place, ajoute le SAPSCQ .

Mathieu Lavoie espère que le responsable de ce sinistre sera sanctionné par des mesures disciplinaires ou traduit devant la justice. Son organisation syndicale est d’ailleurs intervenue auprès de Québec en ce sens.

Il y a des coûts énormes pour la sécurité publique et la Société québécoise des infrastructures également , note M. Lavoie.

Besoin d’investissements

Le sinistre survenu au centre de détention de New Carlisle démontre clairement, selon le SAPSCQ , qu’il est plus que temps que le ministère de la Sécurité publique (MSP) mette à niveau les infrastructures, qu'il juge vétustes.

Le président national du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec, Mathieu Lavoie, considère que les drones sont devenus un fléau. Photo : Radio-Canada

Le fait de boucher [les toilettes à] une place a fait en sorte que l’ensemble de l’établissement n’avait plus accès à l’eau. Il doit y avoir des investissements faits pour la prison de New Carlisle , martèle Mathieu Lavoie. Le syndicaliste fait aussi valoir qu'il ne s'agit pas de la seule prison provinciale à nécessiter une cure de jouvence au Québec.