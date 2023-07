De Confessions acadiennes à La Plaise, l’importance des espaces virtuels acadiens

Confessions acadiennes, Niaiseries acadiennes, #pickuplineacadienne, La Plaise…

C’est comme des initiatives citoyennes , lance Sébastien Lord-Émard, auteur, travailleur culturel et militant qui a participé activement à ces mouvements de foules virtuels.

Selon Sébastien Lord-Émard, ces réseaux acadiens en ligne sont au cœur des questions de construction identitaire et du vivre en français entre régions éloignées.

L’un des plus connus, la page Instagram Confessions acadiennes, a été lancé par l’artiste Céleste Godin. Les Acadiens d’ici et d’ailleurs peuvent y partager, anonymement, leurs vérités secrètes , réflexions et préoccupations.

Ça fait du bien de pouvoir se confier [anonymement]. Moi, j’ai écrit des confessions , dit Sébastien Lord-Émard. On est une toute petite communauté où tout le monde se connaît, puis où c’est difficile de dire vraiment ce qu’on pense […] Ça peut créer des chicanes dans notre réseau.

« L’anonymat permet aux gens de dire les choses qu’on ne peut pas dire dans notre société tricoté serré », avance la papexxe Céleste Godin. Photo : Celéste Godin

Du même genre, la page Instagram Vomit Acadien offre aussi un espace de partage anonyme, quoique bien plus cru. On s’y défoule notamment sur des situations politiques et sociales néo-brunswickoises que l’on juge injustes.

C’est tous des points de vue alternatifs de ce qui se passe en ce moment , avance Céleste Godin.

Sur Facebook, le groupe L’incubateur de l’esprit critique acadien offre aussi, depuis 2021, un espace virtuel où débattre des enjeux d’intérêt public pour la population acadienne et sa diaspora.

Selon le sociologue Matthieu Wade, l’ancêtre de ces mouvements d’espace/échange virtuel acadien remonterait peut être à la création, en l’an 2000, du site Internet AcadieUrbaine.net, dont l’objectif jusqu’en 2012 était d’offrir un lieu d’expression et de découverte pour les Acadiens et leurs amis, peu importe où ils se trouvent.

Le site regroupait forums, galerie d’art numérique et textes écrits.

L’autodérision acadienne sur Internet

L’humour apparaît en ligne comme un autre vecteur de rassemblement pour la communauté acadienne.

En août 2013, la page Les Niaiseries acadiennes, lancée à Le Goulet, récolte 4000 abonnés en une semaine. À coups de mèmes et blagues reflétant les différents aspects et attraits de la Péninsule acadienne et du Nouveau-Brunswick, la communauté est vite séduite par ces rigolades rassembleuses.

Si Niaiseries acadiennes — maintenant avec plus de 55 000 abonnés — a enregistré, depuis, quelques controverses en raison de certains choix éditoriaux, elle demeure à ce jour la preuve qu’il existe une demande dans la communauté acadienne pour du contenu numérique autodérisoire.

Plusieurs référents de ces blagues seraient d'ailleurs difficiles à comprendre sans une connaissance minimum de la culture acadienne.

Logo de la page web de La Plaise. Pour certains Acadiens, dire que quelqu'un est une « plaise », est une façon de dire qu'il est « niaiseux » ou « tannant ». Photo : Capture d’écran - Facebook - La Plaise

Dans la même veine, le journal acadien humoristique de faits alternatifs La Plaise voit le jour en ligne en 2014. Après une pause de quelques années, les articles-canulars, suivis par plus d’un millier de personnes, sont de retour depuis mai.

Autre exemple plus niché, le hashtag #pickuplineacadienne devient tendance sur Twitter, en octobre 2014. Des centaines de gazouillis humoristiques proposent alors des techniques de drague parodiques à coup de clichés culturels acadiens.

L’initiateur de ce hashtag, l’humoriste Bass Levesque, se rappelle du grand nombre de participants.

Tous les Acadiens de partout au Canada ont trippé un petit peu, je pense , dit-il. Ce n’était pas des choses sérieuses, mais c’était notre dialecte et nos jokes, avec nos références d’icitte.

Presque une décennie plus tard, bon nombre de mouvements virtuels acadiens similaires continuent de voir le jour.

À saveur humoristique, militante ou réflective, ces archives numériques underground offrent, à leur manière, une lecture alternative de la culture acadienne moderne, au-delà des canaux de communication officiels.