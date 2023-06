Nouvelle étape pour la future maison des aînés de Maniwaki

Cette maison des aînés, très attendue, accueillera les résidents du centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Foyer Père-Guinard, qui est désuet et situé dans une zone inondable.

Elle sera située dans la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau et aura une capacité de 100 lits, soit 31 de plus que celles qui sont disponibles actuellement à cette installation , peut-on lire dans le communiqué de presse de la province.

Elle comportera des chambres individuelles avec toilette et douche adaptées pour chaque résident. Le projet inclut également un centre de jour permettant d'accueillir de 15 à 20 personnes.

Selon le communiqué, ce projet s’inscrit dans une nouvelle vision du Québec pour l’hébergement des personnes aînées.

Dans cette optique, ce modèle veut favoriser les contacts humains, ainsi qu’un mode de vie plus actif et rappelle davantage un mode de vie à domicile, explique la province.

Nous allons offrir aux résidentes et aux résidents un environnement chaleureux, où l'organisation des soins et des services est axée sur leurs besoins , a indiqué la ministre responsable des Aînés et ministre de la Santé, Sonia Bélanger.

Il y aura entre autres un accès à des espaces extérieurs et intérieurs aménagés. Les nouvelles installations qui seront construites prochainement leur offriront un milieu de vie de qualité, convivial et mieux adapté à leurs besoins , a mentionné le député de Gatineau, Robert Bussière.

La maison des aînés sera située au 309, boulevard Desjardins, tout près de l'Hôpital de Maniwaki.