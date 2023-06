Les Maple Leafs prolongent le contrat d’un de leurs attaquants

Plusieurs médias ont rapporté la nouvelle, qui n'a pas encore été confirmée par l'organisation torontoise.

L'entente serait d'une valeur annuelle de 2,4 millions de dollars. Le Tchèque de 28 ans obtiendrait donc une augmentation salariale de près d'un million par an par rapport à son plus récent contrat.

Kämpf, qui pouvait devenir joueur autonome le 1er juillet, avait rejoint les Maple Leafs à l'été 2021 en provenance des Blackhawks de Chicago. Il avait alors signé un contrat de deux ans d'une valeur totale de trois millions.

Ces deux dernières années, il s'est avéré un attaquant fort utile pour l'entraîneur-chef Sheldon Keefe. Déployé au centre du quatrième trio et en désavantage numérique, il a obtenu un peu plus de 15 minutes de temps de jeu en moyenne par match.

Kämpf est d'ailleurs l'un des deux seuls joueurs des Leafs à avoir disputé tous les matchs de l'équipe ces deux dernières années, saison régulière et séries éliminatoires comprises. L'autre joueur est Alex Kerfoot dont l'équipe aimerait aussi prolonger le contrat cet été.

Rappelons que Toronto doit composer avec une longue liste de joueurs autonomes en devenir cet été. En plus de Kerfoot, les attaquants Noel Acciari, Michael Bunting, Ryan O'Reilly et Zach Aston-Reese pourraient devenir libres comme l'air d'ici quelques jours, tout comme les défenseurs Luke Schenn et Justin Holl.