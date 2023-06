Quatre fromageries de la région en lice pour recevoir un prix

Les fromageries Blackburn, La Normandinoise, Médard et Perron se classent parmi les 29 entreprises du prix Caseus, le concours qui célèbre les meilleurs fromages québécois.

C’est l’artisan Médard, situé à Saint-Gédéon, qui est susceptible de remporter le plus d’honneurs, car cinq de ses créations sont dans la course.

Cette année, 202 fromages ont été évalués par un jury constitué d’experts de plusieurs filières du secteur.

Andrée Laforest, la ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, a félicité les producteurs par communiqué. Leur savoir-faire et la passion qui les anime feront rayonner tous les artisans du milieu bioalimentaire de la région et contribueront certainement à son développement agrotouristique , a indiqué la dirigeante du ministère des Affaires municipales.

Créé en 1998, le concours Caseus est une tribune extraordinaire qui permet de récompenser le travail et la passion de nos fromagers québécois , a affirmé André Lamontagne, la ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le même document.

Ce dernier est organisé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, avec le soutien financier de partenaires privés, comme les chaînes d'alimentation IGA, Metro et Provigo.

Les gagnants seront dévoilés le 6 septembre. 26 prix, dont les Caseus Or, Argent et Bronze ainsi que deux mentions spéciales seront décernés à cette date.