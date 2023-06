40 ans après, la banque alimentaire de Regina est plus nécessaire que jamais

Lancée en juin 1983, la banque alimentaire de Regina était censée être une solution temporaire pour combattre l’insécurité alimentaire en période de forte inflation. L'organisme continue toutefois à venir en aide à plus de personnes vulnérables, 40 ans après son ouverture.

La banque alimentaire de Regina est la deuxième de son genre à avoir vu le jour au Canada après Edmonton (1981). Elle se trouvait alors dans le sous-sol de Regina Rent-It et a dû déménager deux fois au cours des deux décennies suivantes, en raison de la forte demande.

Au cours de sa première année d'activité, la banque alimentaire de Regina a nourri 557 familles et distribué 804 000 livres de nourriture.

Quarante ans plus tard, l'organisme a desservi 14 204 personnes en mai 2023, avec plus de 13 000 lb de nourriture distribuées chaque jour. Les bénévoles auprès de la banque alimentaire de Regina ont d'ailleurs travaillé pendant plus de 14 000 heures de travail le mois dernier.

Selon l'ancien directeur général de la banque alimentaire, Wayne Hellquist, cela se fait dans l'esprit du fondateur de la banque alimentaire, Ed Bloos.

Il était capable d'inspirer les gens, de les engager et de partager sa vision avec eux, de partager sa vision du monde , indique Wayne Hellquist, qui continue de siéger dans des conseils d'administration de l'organisme.

Durant son mandat, il a progressivement ajouté d'autres services tels qu'une bibliothèque, une cuisine, une épicerie et des programmes de préparation à l'emploi, dont certains se poursuivent encore aujourd'hui.

Depuis ce temps, les programmes ont évolué en fonction des besoins de la communauté, surtout avec la forte demande de nourriture et de soutien.

La banque alimentaire devrait ouvrir un deuxième centre alimentaire sur Broad Street, dans le centre-ville de Regina, en 2024.

En 40 ans, 14 204 personnes ont été servies en mai 2023, avec un total de plus de 13 000 kg de nourriture distribués chaque jour. Photo : Radio-Canada / Richard Agecoutay

La résidence de Regina Sarah Wilson a quitté l'Ontario pour s'installer à Regina il y a sept ans et a eu recours à cet organisme pendant un certain temps.

Son budget mensuel de 165 $ ne lui permettait pas de joindre les deux bouts. Aujourd'hui bénévole, elle se souvient de ses débuts.

Je fais toujours savoir à ceux qui viennent que j'ai moi aussi eu recours à la banque alimentaire. Il se peut qu'un jour je doive à nouveau y avoir recours , a déclaré Mme Wilson.

L’ancienne infirmière diplômée, Betty Donald, consacre trois jours par semaine au bénévolat à la banque alimentaire depuis 2017. Photo : Radio-Canada / Richard Agecoutay

L’ancienne infirmière Betty Donald y est bénévole également.

Ayant perdu la vue, elle a trouvé dans cet organisme, une occasion d'être utile à la communauté.

Je devais trouver un autre moyen d'aider les gens et la banque alimentaire était prête à me donner une chance , explique-t-elle. Depuis 2017, elle consacre trois jours par semaine au bénévolat à la banque alimentaire.

Un besoin de plus en plus croissant au Canada

Selon un rapport publié en janvier par l’organisme de bienfaisance canadien Second Harvest, les banques alimentaires et autres programmes d'aide aux Canadiens vulnérables devraient servir 60 % de personnes supplémentaires par mois cette année.

Selon ces chiffres, les banques alimentaires et autres programmes liés à l'alimentation au Canada ont servi 5 141 481 personnes par mois en 2022.

Ce chiffre devrait atteindre 8 208 679 à la fin de 2023, soit une augmentation d'environ 60 %.

Selon la professeure à l'Université Queen's, Elaine Power, les banques alimentaires ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Elle affirme qu’un Canadien sur quatre souffre d'insécurité alimentaire.

Selon elle, la seule façon de voir la fin des banques alimentaires est que les gouvernements fournissent aux gens un revenu de base.

Avec les informations de Sarah Onyango et Sam Maciag