La crise des surdoses évolue et le langage pour la décrire doit s’adapter, selon des spécialistes qui travaillent auprès des personnes en situation de dépendance. Un vocabulaire neutre, accessible et qui reflète les particularités de la crise contribue à diminuer la stigmatisation des consommateurs de drogues, disent-ils.

Les termes crise des surdoses et drogues dures ne devraient plus être employés, selon Elody Croullebois, vice-présidente de La Boussole, un organisme communautaire dans le quartier Downtown Eastside à Vancouver. Elle explique que le langage utilisé peut être erroné ou devenir connoté négativement au fil du temps.

Choisir le bon vocabulaire n’est pas un choix esthétique, souligne-t-elle, car il peut avoir des effets réels sur la vie des personnes qui consomment des drogues.

Crise des surdoses ou crise du marché empoisonné?

Ce qui avait commencé par une crise des opioïdes s’est transformé au fil du temps en une crise des surdoses, explique Jean-Sébastien Fallu, professeur agrégé à l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal et spécialiste en dépendance. Comme quoi la crise évolue rapidement : il explique que les drogues contaminées qui circulent ne se résument plus seulement aux opioïdes comme le fentanyl.

Une manifestation organisée par le Front de libération des utilisateurs de drogues a eu lieu en avril 2023 pour marquer le septième anniversaire de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire crise de santé publique Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

La coroner en chef de la Colombie-Britannique, Lisa Lapointe, constate aussi l’évolution rapide de la situation. Elle souligne que le marché noir et le manque d’accès à des drogues sécuritaires accentuent la crise.

Ce constat fait dire à de nombreuses personnes, dont Aurélien Derozier, responsable des communications et du plaidoyer à La Boussole, qu’il faudrait parler d’une crise du marché empoisonné .

Beaucoup trop de décès ont lieu parce que les gens ne connaissent pas le contenu des drogues qu’ils consomment, explique-t-il. Près de sept personnes par jour décèdent d'une surdose en Colombie-Britannique, un record selon le Service des coroners de la province.

Drogues dures ou substances psychoactives ?

La Dre Marie-Ève Morin, médecin de famille œuvrant en santé mentale et en dépendance à la clinique La Licorne, à Montréal, et cofondatrice de l’organisme Projet Caméléon n'utilise plus les termes drogue dure et drogue douce depuis 15 ans. Une opposition qui ne repose sur aucun fondement scientifique, selon elle.

« Toute drogue peut être douce et toute drogue peut être dure. C'est la dose qui fait le poison. » — Une citation de Dre Marie-Ève Morin, médecin de famille, clinique La Licorne, Montréal

Le cannabis a parfois été qualifié de drogue douce alors que c’est l’une des drogues qui donne le plus de psychose, selon elle. À l’inverse, la Dre Morin précise que les opioïdes sont souvent qualifiés de drogues dures alors qu’ils sont addictifs, mais non toxiques pour le corps humain.

Afin d’éviter l’opposition entre drogues dures et douces, les experts et organismes consultés sont unanimes et jugent l’expression substances psychoactives plus précise et appropriée. Elles incluent un large éventail de substances allant du café à la cocaïne qui induisent un changement dans l’état d’esprit et les perceptions.

Des drapeaux représentant les vies perdues par surdose ont été installés par le groupe Moms Stop The Harm à l'occasion du septième anniversaire de l'urgence sanitaire en avril 2023. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Par contre, tous s’accordent sur l’importance d’être compris en utilisant un vocabulaire accessible à tous. Par exemple, l’organisme La Boussole continue d’utiliser à l’occasion le terme générique drogue sachant qu’il est largement compris et utilisé dans la communauté.

Adapter son vocabulaire

Elody Croullebois précise que les changements de vocabulaire à la Boussole se font toujours en écoutant leurs membres, mais aussi ceux d’autres associations d’usagers de drogues du quartier Downtown Eastside. Ces changements visent en premier lieu à diminuer la stigmatisation et la marginalisation, selon elle.

« La stigmatisation crée des problèmes à tous les niveaux : accès aux soins, au logement, au travail, refus de soins, honte, diminution de l’estime de soi, isolement social, exclusion sociale, surconsommation. » — Une citation de Jean-Sébastien Fallu, spécialiste en dépendance, Université de Montréal

Si un vocabulaire neutre aide à ce que les personnes ne se sentent pas exclues du système, Adrien Derozier ajoute qu’il faudrait aussi que les prises de décisions des politiques publiques impliquent davantage les personnes qui consomment des drogues.