Retour à la maison pour les gens de Lebel-sur-Quévillon le 1er juillet

Entre 15 et 40 mm de pluie sont tombés sur Lebel-sur-Quévillon au cours de la soirée et de la nuit dernière, ce qui permet d'envisager une réintégration de la municipalité pour ses habitants, évacués une deuxième fois le 22 juin à cause des feux de forêt qui menacent la petite ville nordique.

Nous avons l'intention de vous faire arriver chez-vous samedi le 1er juillet. Donc, ce sont enfin de bonnes nouvelles pour vous comme pour nous , a mentionné le maire Lafrenière lors de son bilan quotidien.

La menace des incendies n'est toujours pas complètement écartée, selon la carte des feux et une évaluation de la situation avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).

Les feux pourraient reprendre de l'intensité, ce qui forcerait une nouvelle évacuation.