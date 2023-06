Le prix du litre d’essence va bondir samedi en Atlantique

D’une part, la taxe carbone fédérale – déjà en application dans plusieurs provinces canadiennes – entre en vigueur samedi dans les provinces de l’Atlantique.

De l’autre, le règlement sur les combustibles propres entre en vigueur le même jour pour l’ensemble du pays. Le règlement qui vise les raffineries pourrait, par ricochet, avoir un effet sur le prix demandé dans les stations-service.

Mais, pour absorber l’augmentation causée par la taxe carbone, les particuliers ont droit à un paiement trimestriel  (Nouvelle fenêtre) selon la taille du ménage. Un supplément de 10 % s’applique aux résidents en milieu rural. Le remboursement sera versé automatiquement en fonction de la déclaration d’impôt de l’année précédente.

Mais, pour l'autre augmentation, celle sur les combustibles propres, aucun remboursement n'est prévu. Le gouvernement fédéral ne voulait pas que ses effets soient perceptibles à la station-service.

Les ménages sont mieux

Pour Anabelle Maher, économiste spécialisée en économie de l'environnement et chargée de cours à l'Université de Montréal, ce remboursement pourrait non seulement aider les particuliers à absorber cette dépense plus importante, mais aussi à les enrichir.

Il y a certaines données qui laissent montrer que pour beaucoup de ménages, voire la majorité des ménages, si on combine l'effet négatif via les prix du système fédéral, au paiement de l'incitatif, les ménages sont mieux , explique-t-elle.

Toutefois, il est difficile de déterminer si ce paiement sera suffisant pour couvrir à la fois les deux augmentations. Anabelle Maher souligne qu’en faisant une transition écologique, en délaissant par exemple des moyens de transport qui sont d'importants émetteurs de carbone, les particuliers peuvent économiser davantage.

Anabelle Maher, économiste spécialisée en économie de l'environnement et chargée de cours à l'Université de Montréal Photo : Radio-Canada

C’est d'ailleurs l’objectif de la taxe carbone : pousser les Canadiens et les entreprises à entreprendre une transition écologique.

Anabelle Maher soutient aussi que cette taxe permet de rendre redevables les grands émetteurs partiellement responsables de certains évènements climatiques.

Les feux de forêt, les inondations, ces évènements-là entraînent des coûts pour la population, donc, que ce soit des coûts d’un point de vue humain ou des coûts d’un point de vue monétaire. Mais, il faut se rappeler que ce sont les émissions de gaz à effet de serre qui ont entraîné en partie ces événements-là , dit-elle.

Les entreprises n’ont toutefois pas droit à des remboursements.

Selon la chercheuse, les entreprises pourraient elles aussi s’adapter, absorber les coûts supplémentaires ou les refiler aux consommateurs. Elle donne en exemple les compagnies de transport dont les dépenses plus importantes en carburant pourraient se traduire par des prix plus importants à l’épicerie.