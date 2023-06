Bilan de l’année au CSAP : beaucoup de hauts et de bas

Pour l’équipe de direction du Conseil Scolaire acadien provincial ( CSAP ), les vacances seront moins longues et l'heure est au bilan.

Ça a été une année de beaucoup de haut et beaucoup de bas , dit le directeur général , Michel Collette.

On a commencé l’année avec Fiona qui a eu des impacts sur nos écoles et nos familles et on la terminé avec des feux de forêt qui encore une fois a eu des impacts sur nos élèves, notre personnel et nos familles.

Michel Collette est le directeur général du Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Kheira Morellon

En septembre, la tempête post-tropicale a fait des ravages dans la province et affecté les élèves des écoles de Truro et du Cap-Breton.

Puis à la fin du mois de mai et au début du mois de juin, des dizaines de familles dans les écoles francophones ont été évacuées à cause des feux de forêt, certains ont même perdu leur maison.

Mais tout n’a pas été triste, assure Michelle Colette, la communauté a su se rallier dans l’adversité.

Les familles du Centre scolaire de la rive sud à Cookville ont amassé toutes sortes de dons pour les sinistrées des feux de forêt du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Photo : Facebook/Centre scolaire de la Rive-Sud

Cette année le CSAP a aussi eu la confirmation de l’aménagement de deux nouvelles écoles.

On a eu une nouvelle école d’annoncée à Beaux-Marais et une nouvelle école à Tor Bay , rappelle le directeur général.

Dans le cas de la région de Tor Bay, dans le comté de Guysborough, Michelle Colette parle d’une grande victoire puisque la zone n’était pas vraiment desservie par le CSAP . Les élèves peuvent aller à l’école francophone de Pomquet, mais la distance à parcourir est vraiment trop longue pour la plupart d'entre eux.

« Moi je suis allé en éducation pour construire et avec Tor Bay j’ai l’impression que j’ai aidé à construire une communauté, c’est tout à fait exceptionnel! » — Une citation de Michel Collette, directeur général du CSAP

Il y a 50 élèves déjà prêts à s’inscrire à cette nouvelle école et ça aussi c’est assez extraordinaire.

Habituellement, quand on regarde les dernières écoles qui ont ouvert au CSAP , on commence avec une dizaine d’élèves , indique Michel Colette. Donc ça démontre à quel point la communauté s'est ralliée!

Des élèves célèbrent la fin de l'année à L'École Pubnico -Ouest (EPO) . Photo : Facebook/École Pubnico-Ouest

D’ailleurs, plusieurs des écoles du CASP continuent de voir une augmentation du nombre de ses élèves. Et avec l’immigration francophone en hausse en Nouvelle-Écosse, Michelle Colette est persuadée que la tendance va se poursuivre dans les écoles.

Selon les prévisions, la population au CASP devrait continuer d'augmenter , dit-il.

Il y a aucun doute qu’avec l’augmentation de l’immigration en Nouvelle-Écosse le CSAP devrait voir d’autant plus d'élèves qu’auparavant.

Le Conseil est en pleine rédaction de son nouveau plan stratégique pour développer une approche innovante pour l’enseignement à tous ces élèves. Il a publié ses recherches en ligne et toutes les décisions à venir vont s'ancrer dans ce plan.

Avec les informations de l'émission du Réveil Nouvelle-Écosse et T.-N.-L.