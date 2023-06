La famille d’un bambin noyé réclame des réponses de l’agence de protection des enfants

La mère d’un garçon de deux ans qui s’est noyé la semaine dernière à Portage la Prairie réclame des réponses de la part des Services à l'enfant et à la famille (CFS) du Manitoba. D’après la famille de l’enfant, sa mort aurait pu être évitée.

L’enfant était sous la charge des Services à l’enfant et à la famille de la Première Nation de Sagkeeng et c'est pour cette raison que son identité et celle de sa famille biologique ne peuvent être révélées.

Connaître la vérité sur ce qui a causé sa mort me frappe durement. Je réalise qu'il [se] reposera bientôt dans le monde des esprits , dit la mère du garçon.

Ma famille vit un très grand deuil. J’ai de la difficulté à passer par le [processus] de l'enterrer , explique-t-elle. Je veux obtenir justice.

La famille du bambin indique qu'elle a appris que le garçon s'était égaré et que son corps avait été retrouvé, par la suite, dans un bassin de rétention situé derrière la résidence de sa famille d'accueil, le soir du 19 juin.

Les Services à l'enfant et à la famille de Sagkeeng sont venus me voir et m'ont annoncé la mauvaise nouvelle concernant [mon fils]. Ils ont dit qu'ils étaient désolés , raconte la mère.

Selon ses dires, elle avait une bonne relation avec la famille d’accueil de son fils, à qui elle parlait régulièrement par FaceTime.

Je faisais confiance aux parents d’accueil. [Ils] étaient là pour mon enfant depuis sa naissance , affirme-t-elle.

La famille du garçon, à la recherche de réponses, estime que sa mort aurait pu être évitée s’il y avait eu une clôture autour du bassin de rétention.

Qu'est-ce qu'un enfant de 2 ans fait à errer tout seul à 19 h 20 , se demande la tante du garçon. Qu'il y ait une réunion de famille, un pique-nique familial, peu importe ce qui se passait, vous savez qu'il y a un bassin de rétention juste là.

La famille affirme vouloir poursuivre en justice l'agence des Services à l’enfant et à la famille et est en quête de conseils juridiques.

Je veux voir un plan d'action. Je veux que cette agence soit tenue responsable de tous les décès qu'ils ont eus , fait valoir la tante de l’enfant.

Les circonstances du décès examinées

Le bureau du protecteur des enfants et des jeunes de la province dit avoir été informé du décès, et a lancé une enquête dans cette affaire.

[En] vertu de l'article 10 de la Loi sur les enquêtes médico-légales, le médecin légiste en chef doit aviser la protectrice des enfants et des jeunes du Manitoba du décès d'un enfant ou d'un jeune adulte de moins de 21 ans , indique la protectrice des enfants, Sherry Gott.

Nous pouvons confirmer que nous avons reçu une notification de ce décès et allons déterminer s'il respecte notre mandat légal d'examen en vertu de l'article 20 de la Loi sur la protectrice des enfants et des jeunes, mais c'est tout ce que nous pouvons confirmer pour le moment , écrit-elle par courriel à CBC /Radio-Canada.

L’examen déterminera si l'enfant a bel et bien reçu un quelconque service public, incluant des appuis de la part des Services à l’enfant et à la famille, qui fait partie des compétences de la protectrice.

CBC /Radio-Canada a contacté l'agence des Services à l'enfant et à la famille de Sagkeeng, mais l'agence n'a pas été en mesure de confirmer le décès, évoquant les limites légales en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

Ils n'ont pas non plus confirmé enquêter sur un récent décès.

Les services à l’enfant, de « nouveaux pensionnats »

D’après la mère du bambin décédé, malgré l'annonce faite par le gouvernement provincial concernant la fin des alertes de naissance en 2020, des alertes de naissance ont été envoyées pour ses quatre enfants.

Ayant elle-même bénéficié de la protection de l’enfance quand elle était plus jeune, elle dit souffrir de stress post-traumatique. C'est d'ailleurs la raison qu'on lui a donnée quand elle a perdu la garde de ses enfants, selon elle.

« Pour moi, les Services à l’enfant et à la famille, ce sont les nouveaux pensionnats. C'est dur de dire ça, mais c'est comme ça. » — Une citation de Mère du bambin de deux ans

D’après la tante du garçon de deux ans, la meilleure manière de prévenir de tels décès est de laisser les enfants dans leurs familles.

Je peux vous garantir que si le bébé était à la maison, il ne serait pas dans le monde des esprits. Il serait en sécurité, il serait aimé par sa mère, il serait aimé par ses frères et sœurs , affirme-t-elle.

Avec les informations de Stephanie Cram