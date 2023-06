TikTok se défait de sa fonctionnalité à la BeReal

Le réseau social TikTok fait tomber le couperet sur sa fonctionnalité TikTok Now moins d’un an après l’avoir lancée, signe de l’essoufflement de l’application qui l’a inspirée : BeReal.

Plusieurs utilisateurs et utilisatrices de TikTok ont reçu une notification indiquant une mise à jour qui mettra fin à la fonctionnalité, lancée en septembre 2022.

TikTok Now envoyait aléatoirement une notification quotidienne aux gens détenant un compte TikTok afin de les inciter à saisir le moment présent. Avec une photo ou une vidéo de 10 secondes captées en simultané par les caméras avant et arrière d’un téléphone intelligent, les internautes pouvaient montrer ce qui occupait leur journée.

Pour voir les clichés des autres, les internautes devaient publier les leurs.

BeReal en chute libre

Ce concept, qui se veut plus authentique que les autres applications de réseaux sociaux, a été popularisé par BeReal, ultrapopulaire en 2022, mais qui peine à maintenir en activité sa base d’adeptes depuis.

Le quotidien américain The New York Times mentionnait en avril que le nombre d’utilisatrices et d’utilisateurs actifs au quotidien de BeReal avait chuté de 61 % par rapport à octobre 2022, où on comptait 15 millions d’adeptes.

Le réseau social Instagram a aussi sa propre version de BeReal, appelée IG Candid, lancée en décembre 2022. Snapchat a pour sa part déployé les Dual à la fin août 2022, qui emprunte également l’un des principaux codes de BeReal : le double cliché.