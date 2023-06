Le commissaire à l’intégrité de l’Ontario estime qu’il y a matière à renforcer les règles de conflits d’intérêts, en traitant notamment de « l’apparence » de conflit, et des dons offerts aux membres de la famille et aux amis des députés.

Dans son rapport annuel  (Nouvelle fenêtre) publié mardi, J. David Wake soulève plusieurs modifications législatives à envisager. Le commissaire croit par exemple que la question de l’apparence de conflits d’intérêts doit être précisée, alors qu’actuellement la Loi sur l’intégrité des députés ne semble s’appliquer qu’aux conflits réels.

Même si les conflits d’intérêts apparents sont souvent le résultat de la mésinformation , écrit-il, ils peuvent miner la confiance du public dans nos institutions .

« La question s’est à nouveau posée, mais à ce jour, l’Assemblée n’a pas encore entrepris de revoir cet aspect de la loi. » — Une citation de J. David Wake, commissaire à l’intégrité de l'Ontario

C’était tout l’enjeu au cœur d’une plainte de la cheffe du NPD de l’Ontario déposée en février. Marit Stiles demandait alors au commissaire d’enquêter sur deux événements de la famille Ford auxquels des promoteurs immobiliers ont été invités.

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a répété cet hiver que le commissaire à l'intégrité l'a blanchi de toute allégation. Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le premier ministre Doug Ford a été au centre d’une controverse cet hiver après des révélations dans les médias sur la liste d’invités aux célébrations de mariage d’une de ses filles. On apprenait que des promoteurs avaient participé à une collecte de fonds (stag-and-doe) organisée avant le mariage, dont le coût d’entrée s’élevait à 150 $ le couvert.

Doug Ford s'est défendu en disant qu’il avait lui-même sollicité l’avis du commissaire à l’intégrité sur la question, mais plusieurs mois seulement après les événements. En se basant seulement sur les informations fournies par le bureau du premier ministre, le commissaire a conclu que celui-ci n’avait pas enfreint la loi, que les invités étaient des amis de longue date de la famille Ford, et que le premier ministre n'était pas au courant des cadeaux offerts à sa fille.

La plainte de Marit Stiles a pour l’heure été mise de côté par J. David Wake. Dans une décision  (Nouvelle fenêtre) rendue en mars, il a expliqué qu’il y avait un chevauchement avec une enquête connexe déjà en cours, également initiée par le NPD au sujet du développement de la ceinture de verdure et des liens entre le gouvernement Ford et des promoteurs immobiliers, et qu’il souhaitait d’abord conclure cette affaire.

La cheffe du NPD Marit Stiles aimerait renforcer la Loi sur l’intégrité des députés. (Photo d'archives) Photo : Chaîne de l'Assemblée législative de l'Ontario

La cheffe de l’opposition officielle, entre-temps, a déposé un projet de loi privé pour renforcer la Loi sur l’intégrité des députés, insistant sur la notion d’apparence de conflits d’intérêts .

Dons aux proches des députés

Parmi les questions auxquelles il est temps de répondre , selon le commissaire Wake, il y a également celle des dons offerts aux membres de la famille élargie et aux amis des députés et qui, actuellement, ne sont pas couverts par la règle des dons.

Il faudrait envisager d’élargir et d’uniformiser la définition d’un membre de la famille dans les règles relatives aux conflits d’intérêts , écrit aussi le commissaire.

Il rappelle enfin dans son rapport qu’en Ontario, le commissaire à l’intégrité ne peut entreprendre une enquête sur la conduite d’un député que si un autre député en fait la demande. Or il existe d’autres endroits où le commissaire peut agir de sa propre initiative, sur la base de renseignements qui lui sont fournis par d’autres sources, y compris des membres du public .