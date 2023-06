Foo Fighters à l’Auditorium de Verdun le 10 juillet

La formation menée par Dave Grohl avait déjà annoncé sa présence au Festival d’été de Québec, le 8 juillet, ainsi qu’au Bluesfest d’Ottawa, le 12 juillet. Le trio de punk rock féminin Les Shirley assurera la première partie du groupe à Verdun.

Il s’agit de la première tournée des Foo Fighters sans le batteur Taylor Hawkins, décédé en mars 2022 lors du passage du groupe en Colombie. Celui qui était avec le groupe depuis sa formation a été remplacé par Josh Freese, batteur d’expérience qui joue également avec Devo depuis 1996.

Foo Fighters a lancé le 2 juin But Here We Are, son 11e album en carrière et son premier sans Taylor Hawkins. Les billets pour le concert à l’Auditorium de Verdun seront mis en vente ce jeudi à 10 h sur le site du groupe  (Nouvelle fenêtre) .