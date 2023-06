Les policiers de la SQ accentuent leurs moyens de pression

Parmi les slogans syndicaux, on peut lire Police nationale sans contrat , respect et reconnaissance . Cette campagne s’ajoute au refus des policiers depuis quelque temps de remettre en mains propres aux contrevenants les constats d’infraction, obligeant l’administration à les envoyer par la poste.

Les 5700 policiers sont sans contrat de travail depuis mars 2022. Photo : Radio-Canada / Daniel Ricard

À Shawinigan, c'est la cour municipale qui a dû prendre le relais des dossiers. En quelques semaines, 571 contraventions ont dû être gérées, ce qui représente un coût additionnel pour la Ville de 20 000 $. À l’échelle d’une année, il s’agirait d’une somme de 185 000 $.

Le maire de Shawinigan, Michel Angers, déplore ces répercussions financières pour la Ville.

« C’est nous qui devrons courir après ceux qui ont eu les contraventions. Il y a les frais de poste, les frais de secrétariat au niveau juridique et autres, donc, beaucoup de frais qui s’additionnent aux frais normaux. Et dans un contexte comme celui-là, les citoyens doivent en absorber une bonne partie, en espérant que l’on soit capable de régler ce dossier-là le plus rapidement possible. » — Une citation de Michel Angers, maire de la Ville de Shawinigan

La SQ soutient que le travail des policiers n’est pas affecté par ces moyens de pression. Ça ne change rien dans la prestation des services. Les policiers continuent d’agir avec professionnalisme , avance la coordonnatrice au Service de la diffusion et des relations médias de la SQ , Ann Mathieu.

Sans contrat depuis 2022

Les 5700 policiers sont sans contrat de travail depuis mars 2022.

L’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) déplore que la position du Conseil du trésor oblige ses membres à demeurer parmi les policiers les moins bien rémunérés de la province, malgré leur rôle supplétif et d’assistance en tout temps. Cette approche lui apparaît inacceptable et irrespectueuse.

En raison de certains liens familiaux, le commissaire à l’éthique et à la déontologie a recommandé à la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, de ne pas s'impliquer dans la négociation. C’est le ministre des Finances, Éric Girard, qui supervise les pourparlers.

Malgré les désaccords entre les deux parties, les négociations se poursuivent.

D'après le reportage de Louis Cloutier