Les quais du port de Baie-Comeau bientôt réouverts au public

Cette annonce de la Corporation de gestion du port de Baie-Comeau (CGPBC) survient juste à temps pour le début de la saison de la pêche sur les quais. Les adeptes pourront y attraper des poissons de fond, mais aussi du bar rayé ou de la morue.

Le terminal multiusager, connu sous le nom de quai seigneurial, est aussi très privilégié par les promeneurs.

Karine Otis, directrice générale de la Corporation de la gestion du port de Baie-Comeau Photo : Corporation du port de Baie-Comeau

Des restrictions sont toutefois en vigueur, rappelle la présidente-directrice générale de la CGPBC , Karine Otis. L’accès aux quais est interdit après 21 heures et le matériel roulant, comme les vélos, y est proscrit.

La réouverture des installations au public se fait alors que quelques travaux de réparation doivent encore être réalisés. L’éclairage des postes 1 et 2 n’est toujours pas en fonction.

Des tempêtes de plus en plus fréquentes

La tempête du 23 décembre 2022, à l’origine de la fermeture des quais, avait déplacé des clés de béton, soit des pièces de plusieurs tonnes qui composent les brise-lames. En 2018, un autre événement météorologique extrême avait soulevé les grilles à l’embouchure des cheminées de décompression, qui permettent à l’eau de sortir à la surface du quai.

La CGPBC estime que ces phénomènes météorologiques extrêmes seront de plus en plus fréquents. On estime que ce genre d'événements va revenir aux 5 ans , indique Karine Otis.

« C’est normal qu’il y ait des bris après des événements climatiques extrêmes. Ce qui n'est pas normal, c'est la fréquence des événements climatiques extrêmes. » — Une citation de Karine Otis, présidente-directrice générale de la CGPBC

La CGPBC a entamé une réflexion pour s’adapter à cette réalité changeante. On tend à vouloir modifier notre approche d'ingénierie, pour avoir un immeuble plus résilient , souligne Karine Otis.

Des installations plus légères laisseraient mieux passer l’eau lors des grandes marées et des tempêtes. C’est un changement de paradigme à 180 degrés comparativement aux critères de conception des années 1950 qui encadraient la construction du port de Baie-Comeau, selon Karine Otis.