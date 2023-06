La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, le ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville, et le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, se sont rassemblés à Lévis pour en faire l’annonce.

On contribue à hauteur de presque 82 millions de dollars sur les 149,1 millions de dollars totaux du projet , souligne Geneviève Guilbault.

Lévis planifie aménager 3 km de voies réservées pour les autobus, le covoiturage à deux personnes et plus et les taxis, alléguant améliorer l’efficacité de son transport en commun. Elle peut compter sur des subventions des gouvernements québécois et canadien pour sa réalisation.

Dans les dernières années, le projet a subi deux importantes augmentations de coûts. Il est passé de 87,9 M$ à 112,4 M$ en 2022, pour finalement atteindre 149,1 M$ en 2023. L’inflation y est pour beaucoup, mais la première hausse s’explique aussi par l’ajout d’une piste pour les cyclistes et les piétons et l’enfouissement de fils du réseau technique urbain.

Pour accoter le reste de l’augmentation de 41 M$, la Société de transport de Lévis et la Ville de Lévis doivent aussi augmenter leur participation de respectivement 7 M$ et 3 M$ respectivement. Selon la ministre, Ottawa ne contribue pas pour l’instant à éponger la hausse.

On s'attendait à un 31 millions de dollars du fédéral, qui finalement va se limiter aux 27,3 millions de dollars qui étaient prévus initialement , précise-t-elle.

Les travaux sur les voies réservées sont commencés sur le boulevard Guillaume-Couture à Lévis. Photo : Radio-Canada / Philippe Kirouac

L'échéancier doit également être réajusté. Il passe d’octobre 2025 à juin 2027 à cause des contraintes qui se sont ajoutées.

La Ville de Lévis a déjà lancé le chantier entre la route du Président-Kennedy et le boulevard Alphonse-Desjardins. Le contrat, d’une valeur de 23,3 M$, a été approuvé par le comité exécutif. Les travaux entre le chemin du Sault et la rue de Mercure doivent aussi être lancés cet été.

L’annonce du projet avait initialement été faite après l’abandon du projet de SRB par la Ville.

